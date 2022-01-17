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Koronavirüs salgınında bağışıklık için en tehlikeli besin açıklandı

#Koronavirüs#Şeker#Bağışıklık
Koronavirüs salgınında bağışıklık için en tehlikeli besin açıklandı

Koronavirüs salgını hayatımıza girdiğinden beri hastalanmamak için aldığımız önlemler ve kaçındığımız şeylerin listesi de bir hayli kabarmış durumda. Uzmanların yaptığı son uyarıya göre ise koronavirüs hayatımızda yer almaya devam ederken en çok kaçınmamız gereken besinler listesinin ilk sırasında şeker yer alıyor...

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Covid-19'un ilk dalgası ABD'yi vurduğunda ortaya çıkan ilk verilerden bir tanesi, hastalığı solunum cihazına bağlanacak kadar ağır geçiren kişilerin sağlıklarında altta yatan bilinmeyen bir sorun olduğuydu. Bu sağlık problemlerinin en sık karşılaşılanı ise obezite ve şeker hastalığı idi. Bu iki sorun ise ABD'de hali hazırda en çok artan sağlık problemlerinden biriydi.

Bilim insanları uzun bir süre boyunca şeker hastalığının solunum yollarını etkileyen virüsle savaşta neden bu kadar etkili olduğunu araştırıp durdu.

Yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiye göre SARS-CoV-2 virüsü kısa vadede kan şekeri dengesini bozarak şeker hastası kişileri oldukça tehlikeli bir duruma sokuyor. Virüs bunu insülin üreten pankreastaki beta hücrelerinin reseptörlerine bağlanarak başarıyor.

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Koronavirüs salgınında bağışıklık için en tehlikeli besin açıklandı

Diyabet hastaları kronik bir şekilde düşük dereceli iltihaplı durumdadır. Bu da aslında doğuştan sahip olduğumuz bağışıklık sistemimizi baskılar ve vücudumuz sisteme giren patojenlere normalden geç tepki verir.

Konu bağışıklık sistemimiz olduğunda yediğimiz şeyler büyük önem taşır. Ve hiçbir besin şeker kadar bağışıklık sistemimize zarar vermez. Özellikle de koronavirüs salgını döneminde...

Koronavirüs salgınında bağışıklık için en tehlikeli besin açıklandı

ŞEKER NEDEN KÖTÜ?

Kan şekeri seviyemiz yükseldikçe vücutlarımız içinden çıkılamaz bir döngüye giriyor: İnsülin direnci ve sonrasında gelen kilo artışı bir sitokin fırtınasına sebep oluyor ve zarar gören kan damarlarını onarmak için bağışıklık sistemi devreye girerek bunları onarmaya çalışıyor.

Bu da bağışıklık sistemimizin virüslerle savaşmak yerine başka şeylerle meşgul olmasına ve koronavirüse yenilmesine sebep oluyor.

Böylelikle şekeri beslenmeden çıkartmak sadece bu kötü döngüyü kırmakla kalmayıp tersine çevirmeye de yardımcı oluyor. Yani şekeri kesmek daha doğru çalışan bir bağışıklık sistemi anlamına geliyor ve bu da kişilerin koronavirüsle savaşmasında en büyük yardımcılardan biri haline geliyor.

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