Koronavirüs salgını sebep oldu... 1 milyon kanser vakası gözden kaçırıldı!

Dünya genelinde her 6 ölümden biri, Türkiye’de ise her 5 ölümden biri kanser sebebi ile gerçekleşiyor. Her yıl 4 Şubat tarihi Dünya Kanser Günü olarak anılıyor ve bu hastalığa farkındalık oluşturmak için çalışılıyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle kanser hastalığıyla ilgili dünya çapında büyük bir sıkıntı yaşanıyor.

Öte yandan Avrupa Kanser Örgütü'nün (E.C.O) yayınladığı verilere göre, pandemi ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle teşhisler kontrol edilemediği için yaklaşık 1 milyon kanser vakasının gözden kaçırıldığı açıklandı.

Üstelik lösemi, lenfoma, myelom gibi bazı kanser türlerinde bağışıklık sistemi hücreleri hastalıktan olumsuz etkilendiği için bu hastalığı olan kişiler mikroba ve doğal olarak Kovid-19'a karşı korumasız hale gelebiliyor.

Kanser hastalarında kanser kitlelerinin organlar üzerine olan olumsuz etkisi, hastalığa karşı vücudun mücadele etmesini zorlaştırıyor. Örneğin; karaciğerdeki kitlelerin baskısıyla karaciğer fonksiyonlarında bozulma olması, böbrekte tümör nedeniyle fonksiyon bozulmasının olması, akciğerde kanser kitlesine bağlı broşlarda baskılanma olması veya akciğerde sıvı birikmesi akciğer fonksiyonlarını bozuyor.

Bu durumdaki hastalar mikrop ile ölüm kalım mücadelesine başlamışken bu problemeler nedeniyle daha güçsüz hale gelmiş oluyorlar.



Avrupa Kanser Örgütü'nün araştırma sonuçlarına dayanan verilere göre, Kovid-19 kısıtlamaları sebebiyle 1 milyon kanser vakası gözden kaçtı. ECO Başkanı Dr Matti Aapro, bulguların Kovid-19’un kanser teşhisleri üzerindeki etkisini odak haline getirdiğini söyledi. Dr Aapro, “Kanser hizmetlerine olan güveni yeniden sağlamak ve işgücü/arz kıtlığı ile mücadele etmek için Avrupa politikasının en üst düzeyinde acil önlemlere şiddetle ihtiyacımız var” dedi.



ECO ortaklığında yapılan araştırma sonucuna göre, Kovid-19 sebebiyle 1 milyon kişiye teşhis konulamadı ve Avrupa’da 100 milyon kanser tarama testi yapılamadı.

Araştırma sonuçlarından elde edilen tespitler arasında ayrıca, potansiyel kanser belirtileri olan 2 kişiden 1'inin acil olarak tanıya sevk edilmediği ve Avrupa'daki her 5 kanser hastasından 1'inin şu anda ihtiyaç duydukları cerrahi veya kemoterapi tedavisini alamadığı yer aldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara