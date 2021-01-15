Koronavirüs salgını Güney Amerika'da can almaya devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1131 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 207 bin 95'e, 67 bin 758 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 324 bin 294'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 580 bin 829 vaka ve 48 bin 289 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 339 bin 703'e ulaştı.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 999 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 468 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 137 bin 916'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 588 bin 369'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 185 bin 621'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 45 bin 125'e, 13 bin 286 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 770 bin 715'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 549 bin 490 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 367 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 47 bin 491'e çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 121 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 849 bin 101'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 683 bin 835 ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

PERU

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 621 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 48 bin 662'ye, virüse bağlı can kaybı 38 bin 564'e, iyileşenlerin sayısı 976 bin 202'ye yükseldi.

ŞİLİ

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 90 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 294’e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 177 artışla 656 bin 712'ye, iyileşenlerin sayısı 614 bin 267'ye ulaştı.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 198 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 181 bin 16'ya, virüse bağlı can kaybı 9 bin 530'a, sağlığına kavuşanların sayısı ise 141 bin 736'ya çıktı.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 5 bin 151'e, vaka sayısı 951 artışla 146 bin 937'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 132 bin 507 kişi iyileşti.