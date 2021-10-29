Koronavirüs oraya da sıçradı... İlk vakayı açıkladılar!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
G.Sarayı şoke eden detay Ayrılık sonrası Falcao...G.Saray'ı şoke eden detay! Ayrılık sonrası Falcao...#Galatasaray
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Akşenerin Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi gözaltına alındıAkşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı#Siirt
Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü Meteoroloji uyarmıştı...Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü! Meteoroloji uyarmıştı...#Kar
Fahiş fiyat soruşturmasında karar Zincir marketlere milyonlarca lira cezaFahiş fiyat soruşturmasında karar! Zincir marketlere milyonlarca lira ceza#Zincir Merket
Koronavirüs oraya da sıçradı... İlk vakayı açıkladılarKoronavirüs oraya da sıçradı... İlk vakayı açıkladılar!#Koronavirüs
Kütahyada bulundu Büyük heyecan...Kütahya'da bulundu! Büyük heyecan...#Kütahya
ABD iki ülke için alarma geçti Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...ABD iki ülke için alarma geçti! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...#ABD
İğrenç olay Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık olduİğrenç olay! Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık oldu#Bursa
Şifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktırŞifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktır#Gigi Hadid Ve Zayn Malik Ayrıldı
Bülent Ersoydan hakkındaki suçlamalara yanıt: Ne yaptım da bunlara maruz kaldımBülent Ersoy'dan hakkındaki suçlamalara yanıt: Ne yaptım da bunlara maruz kaldım?#Bülent Ersoy
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...#Müzik
HABERLERDünya Haberleri

Koronavirüs oraya da sıçradı... İlk vakayı açıkladılar!

#Koronavirüs#Dünya#Kovid-19
Koronavirüs oraya da sıçradı... İlk vakayı açıkladılar

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, virüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'dan da kötü haber geldi. Ada ülkesi ilk vakayı açıkladı.

Haberin Devamı

Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Milyonlarca cana mal olan virüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda.

Neredeyse dünyanın her bölgesine yayılan virüs çeyrek milyara yakın insana bulaşırken pasifik bölgesinden kötü bir haber geldi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, koronavirüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'da pandeminin başından beri ilk vakaya rastlandı.

Aynı haberlere göre, Tanoa Hotel'deki rutin testler sonrası bir kişinin Kovid pozitif olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken adaya Yeni Zelanda'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.

Hastanın yolculuk öncesinde yaptırdığı PCR testinin ise negatif olduğu bildirildi. Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, şahsın çarşamba günü adaya gelen 215 yolcu arasında olduğunu doğruladı.

Tonga, pandeminin başında beri virüsün görülmediği ender yerlerden biri olması nedeniyle en güvenli bölgeler arasında gösteriliyordu.

Haberin Devamı
Son dakika: Tecrit Profesöründen ezber bozan sözler... Çift doz aşı olanlara uyarı

İlgili Haber:Son dakika: 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler... Çift doz aşı olanlara uyarı!

Öte yandan Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1700’ü geçti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten ölen 1710 Avustralyalıdan 1100’ü Victoria’da, 566’sı NSW’de, 13’ü Tazmanya’da, 11’i ACT’de, 9’u Batı Avustralya, 7’si Queensland, 4’ü Güney Avustralya’da kaydedildi.

Halen 29 bin 441 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 265'i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 1656, Yeni Güney Galler (NSW) 261, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 10 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya’da virüse yakanlarının sayısı 167 bin 790’a yükseldi.

Yeni Zelanda'da ise 4’ü ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 129 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla virüse yakalananların sayısı 6 bin 124’e yükseldi.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19’a karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda’da, 1516 aktif vakadan 4’ü yoğun bakımda 39 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 73’e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.

İlgili Haberler:

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişilerBir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Dünya#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu İşte savcının hedefindeki kişiler

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi