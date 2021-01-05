Slovakya SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Marek Krajci,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ã¼lkenin doÄŸusundaki Michalovce kentinde alÄ±nan bazÄ± numunelerde,Â Kovid-19'unÂ mutasyona uÄŸrayarakÂ dahaÂ hÄ±zlÄ±Â yayÄ±lanÂ tÃ¼rÃ¼neÂ rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Krajci, virÃ¼sÃ¼n 70 kat daha hÄ±zlÄ±Â ÅŸekildeÂ bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na, Ã§ocuk ve 60 yaÅŸ altÄ±ndakiler arasÄ±ndaÂ da daha hÄ±zlÄ± yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Slovakya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, son 24 saatte 636 yeni vaka tespit edilerekÂ toplam vaka sayÄ±sÄ±Â 188Â bin 99'a, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± ise 204Â artÄ±ÅŸla 2 bin 521'eÂ Ã§Ä±ktÄ±.