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Haber Giriş: 26.12.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Koronavirüs mutasyonu İspanya'ya sıçradı

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Koronavirüs mutasyonu İspanya'ya sıçradı
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Koronavirüste mutasyon paniği büyüyor. Birçok ülkeden sonra mutasyonlu koronavirüs İspanya'da da görüldü.

İspanya'da, 4 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor. Madrid bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19'un yeni türüne İspanya'da da rastlandığı duyuruldu.

Madrid bölgesel hükümeti yetkilisi Antonio Zapatero basın toplantısında, tespit edilen 4 vakanın kısa süre önce İngiltere'den gelen kişilerle ilgili olduğunu belirtti.

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