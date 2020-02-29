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Dünya
Ali Varlı-BERLİN
Haber Giriş: 29.02.2020 - 00:40,Son Güncelleme:/

Koronavirüs ITB turizm fuarını vurdu

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Koronavirüs ITB turizm fuarını vurdu
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Avrupa’da hızla yayılan koronavirüs, dünya turizminin buluştuğu Berlin Turizm Borsası (ITB) etkinliğini iptal ettirdi.

Türkiye’nin her yıl 3 bin metrekare alan kiralayarak turizmini görücüye çıkardığı ITB bu yıl yapılamayacak. Berlin Sağlık Bakanı konuyla ilgili Hürriyet’e verdiği özel demecinde, “Turizm fuarına dünyanın her yerinden katılım sağlanıyor. Fuara gelenlerin sağlıklarını düşünmek zorundaydık. Yaptığımız toplantıdan fuarın iptal edilmesi kararı çıktı. İnsanların sağlığını düşünmek zorundayız. Fuarın yapılmasına izin verseydik büyük risk alacaktık” ifadelerini kullandı. 130’dan fazla ülkeden katılımcıları buluşturan fuarda Türkiye’den otel ve turizm şirketleri 3 bin metrekarelik alanda tanıtım yapma fırsatı buluyorlardı. Türkiye’den Turizm Bakanı’nın da katıldığı fuara, Antalya milletvekili olması sebebiyle zaman zaman Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gidiyordu. Fuar 4-8 Mart tarihleri arasında yapılacaktı.

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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