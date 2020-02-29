Koronavirüs ITB turizm fuarını vurdu

Türkiye’nin her yıl 3 bin metrekare alan kiralayarak turizmini görücüye çıkardığı ITB bu yıl yapılamayacak. Berlin Sağlık Bakanı konuyla ilgili Hürriyet’e verdiği özel demecinde, “Turizm fuarına dünyanın her yerinden katılım sağlanıyor. Fuara gelenlerin sağlıklarını düşünmek zorundaydık. Yaptığımız toplantıdan fuarın iptal edilmesi kararı çıktı. İnsanların sağlığını düşünmek zorundayız. Fuarın yapılmasına izin verseydik büyük risk alacaktık” ifadelerini kullandı. 130’dan fazla ülkeden katılımcıları buluşturan fuarda Türkiye’den otel ve turizm şirketleri 3 bin metrekarelik alanda tanıtım yapma fırsatı buluyorlardı. Türkiye’den Turizm Bakanı’nın da katıldığı fuara, Antalya milletvekili olması sebebiyle zaman zaman Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gidiyordu. Fuar 4-8 Mart tarihleri arasında yapılacaktı.



