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Dünya
Beril SÖNMEZ / DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? DSÖ sözcüsü ‘4 ihtimal var’ diyerek açıkladı!

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Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? DSÖ sözcüsü ‘4 ihtimal var’ diyerek açıkladı!
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DSÖ Sözcüsü Jasarevic, Çin’e gönderilen ekibin çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Jasarevic, ekibin koronavirüsün insanlara bulaşmasında 4 ihtimal üzerinde durduğunu belirterek virüsün insanlığa bulaşmasındaki en yüksek ihtimali de açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, DSÖ tarafından dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hastalanmasına neden olan koronavirüsün (Covid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin’in Vuhan kentine gönderilen ekibin çalışmalarını Demirören Haber Ajansı’yla (DHA) paylaştı. Jasarevic, ekibin koronavirüsün insanlara bulaşmasında 4 ihtimal üzerinde durduğunu belirtti.

DSÖ, dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hastalanmasına ve 2 milyon 400 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere virüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentine ekip gönderdi. DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, bilim insanlarından oluşan ekibin çalışmalarını ve araştırmalarına ait bulgulara ilişkin detayları DHA ile paylaştı. Ekibin, virüsün insanlara bulaşmasında 4 ana ihtimal üzerinde durduğunu ifade eden Jasarevic şunları söyledi: “Ekip, virüsün insanlara bulaşması konusunda dört olası hipotez belirledi. Bunlardan ilki; hayvandan (örneğin yarasa) insanlara doğrudan zoonotik yayılma, ikincisi; hayvan türleri aracılığıyla, yani zoonotik rezervuar hayvanından başka bir hayvana ve buradan da insanlara, üçüncüsü; besin zinciri yoluyla (örneğin, kendi doğal ortamlarında virüse ev sahipliği yapabilecek vahşi hayvanların donmuş eti yoluyla), dördüncüsü ise laboratuvarla ilgili meydana gelen bir olay sonucunda.” Jasarevic, ikinci ihtimalin virüsün insanlığa bulaşmasındaki en yüksek ihtimal olduğunu belirtti ve bu konuda ileri çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

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VUHAN’DAKİ LABORATUVAR ZİYARETİNİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, ekibin Vuhan’da bulunan laboratuvarı ziyaretine ilişkin detayları anlattı. Jasarevic, “Ekip Vuhan Viroloji Enstitüsü, Hubei CDC ve Vuhan CDC'yi ziyaret etti. Laboratuvarlarını gördü ve enstitüdeki laboratuvar personeli, yöneticileriyle ve ayrı ayrı birkaç görüşme yaptı. Bir sızıntı olasılığını ve bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için önceki yıllarda uygulamaya konulan sağlık izleme ve güvenlik programlarını gözden geçirdiler. Ayrıca araştırma programlarını ve bulgularını tartıştılar” dedi.

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BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİNİN PARÇASI OLARAK BULGULAR PAYLAŞILDI

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, ekibin şu ana kadar elde edilen bulgular üzerinden hareket ettiğini ve gelecekte daha fazla bulgu elde edebilmek için iş birliğinin sürdüğünü ifade etti. “Bilimsel iş birliğinin bir parçası olarak, paralel analizler için veri kümelerinin paylaşılması gelenekseldir” diyen Jasarevic, “Bu, bazı çalışmalar için yapıldı ve henüz mümkün olmayan diğer yönler için tartışılacak. Ekibin raporu, gerçekleştirilmesi gereken ileri çalışmaları ve analizleri özetleyecek. Ayrıca daha fazla verinin elde edilebilmesi adına gerekli çalışmaları belirleyecektir. DSÖ, salgının başlangıcından beri, kökenleri anlamanın mevcut eylemlere rehberlik etmek ve gelecekteki salgınları önlemek için önemli olduğunu söylemiştir” diye konuştu.

Jasarevic, ekibin tam raporunun gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

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