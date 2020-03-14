Koronavirüs ile mücadelede başarılı olanlar yetersiz kalanlar

Hürriyet’e konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, ölüm sayısının az olduğu ülkelerin bunu nasıl başardığını, virüsün en çok yayıldığı ülkelerin ise nerelerde hata yaptığını anlattı.

İRAN VE İTALYA YETERSİZ KALDI

Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Almanya’yı hastalıkla mücadelede başarılı ülkeler arasında sayan Azap, ABD, İtalya ve İran’ın mücadelede yetersiz kaldığını ifade etti. ABD’de virüs daha yayılmadan oluşan panik havası yüzünden şu anda hastalıkla ilgilenen sağlık personellerine maske bulunamadığını belirten Azap, “İtalya ve İran’ın bu mücadeledeki yetersizliği ise virüsün kuzey yarım kürede etkili olmasına sebep oldu” dedi.

MÜCADELEDE ÖRNEK ÜLKELER

Prof. Dr. Azap, başarılı gördüğü ülkelerin performanslarını şöyle değerlendirdi:

* GÜNEY KORE: Ciddi bir sınır kapatma uygulamasına gitti. Hastalık 7 binin üzerinde kişiye yayıldı, ancak ölüm sayısı 66. Bu noktada erken teşhis ve sağlık hizmetlerinin doğru çalışması etkili oldu. Eğer bir hastayı yoğun bakıma çok geç yatırırsanız o noktadan geri dönüş çok zor. Erken teşhis edilip erken şekilde müdahale edildiği noktada ölümler büyük oranda önlenebiliyor. Güney Kore’de günde 20 bin kişiye test yapılıyor. 24 saat hizmet veren laboratuvarlar virüsün tespitinde hızlı reaksiyon verilmesini sağlıyor. Ülkede 96 kamu ve özel laboratuvar ağı kuruldu, 5-6 saat içinde test sonuçları alınabiliyor.

* SİNGAPUR: Singapur, Çin’e yakın olduğu için büyük tehlike altındaki ülkelerden biri olmasına rağmen burada henüz kimse hayatını kaybetmedi. Singapur birden fazla çeşitte ve çok hızlı şekilde test yapmaya başladı ve vakaları çok erken teşhis etti. Yaygın şekilde test yapmak, vakaları teşhis ettikten sonra bu kişileri izole etmek ve yayılmasını önlemek açısından çok önemli. Çin kadar katı olmasa da Singapur da önemli karantina önlemleri aldı. Singapur’da ciddi bir hijyen kültürü var. İnsanlar bu önlemleri zamanında ve dikkatli bir şekilde uygulayınca hastalığın yayılması büyük ölçüde engellenmiş oldu.

* TAYVAN: Tayvan, virüsün çıktığı Çin’le komşu ülkelerden ve burada 49 vaka görüldü, bir kişi hayatını kaybetti. Bu çok ciddi bir başarı. Yine Tayvan da ciddi karantina uygulamalarına gitti. Toplu taşıma kullanımını azalttılar. Koronavirüs hastalığında devlet ne yaparsa yapsın, halk kendi sağlığını korumadığı sürece virüsün yayılma ihtimali çok yüksek. Tayvan’da halkın hijyen kurallarını uyguladığını, ülkenin koronavirüsle mücadelede iyi gittiğini görüyoruz.

* ALMANYA: Almanya, Avrupa’nın tam ortasında olması ve Schengen Bölgesi’ne içinde bulunması nedeniyle büyük risk altındaki ülkeler arasında. Alman disiplini bu noktada devreye girdi. Erken tanı koymak için büyük çalışmalar yürütüyorlar. Vaka sayısı yüksek ama Almanya’da da ölüm oranı düşük. Koronavirüse karşı bulunmuş net bir ilaç yok ancak destek niteliğindeki ilaçlarla hastalıktan kurtulmak mümkün olabiliyor. Almanya bu konuda yoğun çalışma yürüten ülkelerden.

‘Türkiye için kritik iki hafta’

Türkiye’nin şimdiye dek virüsün ülkeye ulaşmasını önleme noktasında büyük çabası olduğunu anlatan Prof. Dr. Azap, “Virüs ülkemize ulaştı. Bizi çok kritik 2 hafta bekliyor. Bu iki haftanın sonunda Türkiye’nin koronavirüs konusunda başarılı olup olamadığını göreceğiz. Eğer herkes Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alır, yanlış bilgilerden uzak durur, el ve solunum hijyeniyle ilgili kurallara uyarsa vaka sayısının hızlı bir şekilde artması önlenir” ifadelerini kullandı.