Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir

Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi.

Böylece remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA’dan onay alan ilk ilaç oldu.



Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek koronavirüs tedavisi” ifadesine yer verildi.