Koronavirüs hücresinin yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Tüm dünya koronavirüse çare bulmaya çalışırken dünyanın dört bir yanından bilim insanları aşı çalışmalarını da sürdürüyor.

Virüsle mücadelenin en önemli parçasının koronavirüsün vücuda girdikten sonra nasıl davranış sergilediğini bulmak olduğunu belirten uzmanlar çalışmalarında ilginç bir sonuç elde ettiler.

ABD'nin San Francisco Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüsün yeni bir görüntüsünü paylaşarak vücutta hücrelere nasıl zarar verdiğini açıkladılar.

Daha önce dünyada yaşanan hiçbir salgına benzemeyen Covid-19'da virüsün davranışlarını anlamakta ve bu yüzden de aşı ve tedavi çalışmalarında zorlanmakta olan bilim insanları yeni görüntüyle birlikte durumun düşünülenden daha vahim olabileceğini bildirdiler.

Virüs bulaşan hücrelerin "dokungaçlar" çıkardığını tespit eden bilim insanları, hastalıklı hücrelerin bu dokungaçları kullanarak yayıldığını açıkladı.

Virüs bulaşan hasta hücrelerin zombilere benzediğini söyleyen uzmanlar tutundukları sağlıklı hücrelere de Covid-19 bulaştırdığını keşfettiler.

Covid-19 hücreleri dokungaç gibi hareket ederek uzuyor ve daha fazla hücreye ve bölgeye ulaşarak enfeksiyonu büyütüyor.

Bilim insanları Covid-19'un 'Filipod' adı verilen bu uzamayı diğer hücrelere göre çok daha hızlı yapabildiğini keşfetmişler.

Bunun virüsün ne kadar sinsi ve tehlikeli bir karakteri olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen uzmanlar bu uzamanın durdurulmasını sağlayan bir bilimsel çalışmanın virüsle mücadelede çığır açabileceğinden umutlu.