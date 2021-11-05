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Koronavirüs hastası kadın herkesi şoke etti: Önce bir anda soyundu sonra sıvı sabun içti!

#Koronavirüs#Beyin#Sıvı Sabun İçti
Koronavirüs hastası kadın herkesi şoke etti: Önce bir anda soyundu sonra sıvı sabun içti

Koronavirüsün temelde solunum yollarını etkileyen bir hastalık olduğu kabul edilse de virüsün vücudumuza verdiği hasar tümüyle anlaşılabilmiş değil. Kovid-19'a yakalanan bir kadının yaşadığı akılalmaz olaylar bir kez daha enfeksiyonun beyne zarar verip vermediği sorusunu gündeme getirdi.

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Katar'ın başkenti Doha'da koronavirüs hastası bir kadının yaşadıkları duyan herkesi şaşkına çevirdi. 30'lu yaşlarında olduğu açıklanan kadın koronavirüse yakalandıktan sonra ortada sebep yokken bir anda üzerindekileri çıkarıp soyunurken sıvı sabun şişesini de kafasına dayayıp içti!

Kadının Kovid-19 teşhisi aldığı ve geçmişinde hiçbir hastalık kaydı olmadığı açıklandı. Kovid-19 teşhisi konulduğunda sadece virüse bağlı akciğer tutulumu gözlenen kadının semptomlarının da hafif olduğu belirtildi.

Doktorların kadında ağır belirtiler görülmemesi üzerine ilaç tedavisi önermediği de biliniyor.  

Ancak karantinasının dördüncü gününde bir akrabası tuhaf davranışlarından endişelenince kadını hastaneye götürdü.

Raporlarda yer alan bilgiye göre teşhis konulduğundan beri huzursuz olan kadının uyku ihtiyacı da giderek azaldı. Sürekli konuşmaya başladığı açıklanan kadının etrafta olmayan 'birileriyle' de konuştuğu, bunun da halüsinasyon gördüğüne kanıt olabileceği belirtildi.

Aile üyelerine yanlış isimlerle seslenmeye başlayan kadın bir anda kıyafetlerini çıkararak soyunmaya başladı. Kadın son olarak sıvı sabun şişesini kafasına dayayıp içince ailesi hemen hastaneye koştu.

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Doktorlar kadının 100 mililitre sıvı sabun içtiğin açıkladı.

Yapılan psikiyatrik değerlendirmede kendine zarar verme niyeti taşımadığını söyleyen kadın utanç içinde sıvı sabunun tadını ve kokusunu sevdiği için içtiği açıkladı.

Doktorlar yaptıkları açıklamada kadının hastaneye geldikten sonra oldukça huzursuz olduğunu, sürekli gözlerinin dolduğunu eve gitmek istediğini belirtti.

Kadının ailesinde hiçbir akıl hastalığı vakası olmadığı ve ayrıca kendisinin de içki, sigara ve uyuşturucu kullanmadığı açıklandı.

Bu akılalmaz vakayla ilgili en ilginç detaylardan biri de kadının psikiyatri değerlendirmesinde doktorlara "dünya barışı" istiyorum demesiydi. 

Günlerdir uyumamış olmasına rağmen hiç yorgun olmayan kadının yaşadığı durumun Kovid-19 kaynaklı 'Deliryum' olduğu düşünülüyor. 

Deliryum, zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteriyor. Ancak sevindirici olan bu durum genellikle geçici oluyor ve bir süre sonra kendiliğinden iyileşiyor.

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