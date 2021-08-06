MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKoronavirüs etkisi: Japonya'da OHAL genişletildi
GeriDünya Koronavirüs etkisi: Japonya'da OHAL genişletildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 08:54 | Son Güncelleme:

Koronavirüs etkisi: Japonya'da OHAL genişletildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs etkisi: Japonya'da OHAL genişletildi

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış trendini sürdürmesi nedeniyle kısmi olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısmi olağanüstü hal genişletildi.

Ulusal hükümet, günlük vaka sayısının dün ilk kez 15 bini aşması üzerine kısmi olağanüstü hali genişletti.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin verdiği tavsiye kararı sonrası Fukuşima, İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Aiçi, Şiga ve Kumamoto uygulama kapsamına alındı.

Başbakan Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde vaka sayısının artmasında virüsün Delta varyantının etkili olduğunu belirtti.

: İlginizi Çekebilir

"Tokyo metropolünde salgın daha önce görülmemiş oranda yayılıyor." diyen Suga, bu sebeple kısmi olağanüstü halin genişletildiğini söyledi.

Japonya'da dün salgının başından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Vaka sayısı ilk kez bir günde 15 binden fazla artış gösterdi.

Kovid-19 vaka sayısının 987 bin 163'e, virüse bağlı can kaybı sayısının 15 bin 254'e yükseldiği ülkede, 823 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi