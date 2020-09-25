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BBC Türkçe
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Koronavirüs avcısı köpekler göreve başladı

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Koronavirüs avcısı köpekler göreve başladı
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Finlandiya'nın Helsinki Havalimanı’nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı. Görevliler 'Yüzde 100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık' açıklaması yaptı.

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

Helsinki Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından eğitilen 15 köpek katılıyor.

Prof. Anna Hielm-Bjorkman, Reuters ajansına köpeklerin koronavirüsü belirtilerin ortaya çıkmasından beş gün önce tespit edebildiklerini belirterek "Virüsü yakalamada çok başarılılar. %100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık" dedi.

KÖPEKLER, YOLCULARIN BOYUNLARINA SÜRDÜĞÜ BEZLERİ KOKLUYOR

Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, bir beze boyunlarını siliyorlar.

Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara konuluyor.

Koronavirüs avcısı köpekler göreve başladı

Köpeklerin birkaç dakika içinde koronavirüsü tespit edebildikleri belirtiliyor.

Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği de alınıyor.

Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, gelecekte koronavirüs için eğitilen köpeklerin, gümrüklerde uyuşturucu arayan köpekler gibi yolcuların arasında dolaştırılabileceğini söyledi.

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