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Koronavirüs atlatan erkeklere kötü haber: Aylarca sürebilir!

#Koronavirüs#KOVID-19#Sperm
Koronavirüs atlatan erkeklere kötü haber: Aylarca sürebilir

Belçika'da yapılan yeni bir araştırma koronavirüsün spermlere aylarca zarar vererek bebek sahibi olmayı zorlaştırabileceğini ortaya koydu.

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Koronavirüs geçiren erkek hastaları inceleyen Belçikalı bilim insanları hastalığın iyileştikten haftalar sonra sperm kalitesini ve doğurganlığı olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

SPERM HAREKETLİLİĞİ AZALDI, SPERM SAYISI DÜŞTÜ

Fertility and Sterility Journal'da yayınlanan çalışma için Belçika'da koronavirüs semptomlarının geçmesinden 52 gün sonra ortalama yaşı 35 olan, 120 erkekten örnekler alındı.

Bu kişilerin yüzde 37'sinde sperm hareketliliğinin azaldığı, yüzde 29'unda ise sperm sayısının düşük olduğu görüldü. Enfeksiyonun üzerinden iki aydan fazla zaman geçirenlerde ise sperm hareketliliğinde azalma yüzde 28, sperm sayısındaki düşüklük ise yüzde 6 oranında gerçekleşti.

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CİNSEL YOLLA BULAŞMIYOR ANCAK...

Bilim insanları koronavirüsün cinsel yolla bulaşmadığına dair "güçlü kanıtlar" bulduklarını açıklarken Kovid-19'un doğurganlık üzerinde daha uzun vadeli bir etkisi olup olmayacağını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çektiler.

HAMİLE KALMAK İSTİYORSANIZ KORONAVİRÜSTEN KAÇININ: AYLARCA SÜREBİLİR

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Araştırmacılar, "Hamilelik arzusu olan çiftler, koronavirüs enfeksiyonundan sonra sperm kalitesinin yetersiz olabileceği konusunda uyarılmalıdır. Tahmini iyileşme süresi üç aydır, ancak bunu doğrulamak için daha ileri takip çalışmaları devam ediyor" uyarısında bulundu

Çalışmada koronavirüsü daha ciddi atlatanlar ve hafif semptomlarla geçirenler arasında bir fark olmadığı da belirtildi.

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KORONAVİRÜS SPERMİ NASIL ETKİLER?

İnfluenza gibi bazı virüslerin spermlere zarar verdiği zaten biliniyor. Grip durumunda, yaşanan yüksek vücut sıcaklıkları sperme zarar vermekle suçlanıyordu. Ancak söz konusu koronavirüs olunca araştırmacılar ateşin varlığı veya şiddeti ile sperm kalitesi arasında doğrudan bir bağlantı bulamadılar.

Sperm kalitesindeki düşüşün nedeninin vücudun virüse karşı  gösterdiği bağışıklık tepkisiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

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#Koronavirüs#KOVID-19#Sperm

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