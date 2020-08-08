Koronavirüs aşısında süper güçlerin yarışı!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 548 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 724 bin 149 kişi öldü.

Dünyada Covid-19 tedavisi süren 6 milyon 274 bin 799 aktif vaka bulunuyor.

Tüm dünya ülkeleri ise koronavirüs salgınını sona erdirebilecek bir aşı geliştirilmesini bekliyor.

Dünya genelinde 27 Covid-19 aşı adayı klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilirken, 139 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Dünyayı pençesinde tutmaya devam eden koronavirüse karşı ilk aşıyı kimin geliştireceği mücadelesi ise ABD ile Rusya arasında ‘Uzaya ilk uyduyu kim fırlatacak’ yarışını anımsatmaya başladı.

Rusya’nın son bir ay içerisinde peş peşe en az iki koronavirüs aşısını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdiğini ilan etmesi, Moskova’nın yarışta önde olduğunu vurgulama çabası olarak yorumlandı.

Ancak Rus aşılarının gerçekten işe yarayıp yaramadığı, şu ana kadar başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere bağımsız uzman kuruluşlar tarafından doğrulanmamış olması nedeniyle tam bir muamma.

RUS AŞISINA SERTİFİKA 12 AĞUSTOS’TA

Rusya’nın ilk aşısını geçtiğimiz ay Biyolojik Araştırmalar Gamalei Enstitüsü’yle Savunma Bakanlığı bildirmişti.

Aşının tüm klinik deneyleri tamamlayarak 12 Ağustos’ta devlet sertifikası aldıktan sonra kullanıma sunulacağı ilan edildi.

Projeyi destekleyen Rusya Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriev aşı hakkında ilginç bir benzetme kullanarak “Dünyada bu konuda büyük bir yarış olduğu doğru. Zamanında Sovyet Birliği’nin dünya yörüngesine ilk uyduyu fırlattığında ABD’nin hayrete düşmesini hatırlatıyor” ifadesini kullandı.

İkinci aşının Sibirya’daki Devlet Biyolojik Araştırmalar Laboratuvarı “Vektor” tarafından yapıldığı ve seri üretime kasım ayında başlanacağı duyuruldu.

ABD AŞISI İÇİN TRUMP TARİH VERDİ: 3 KASIM

Aşı konusunda ABD cephesi ise fazla sır vermiyor.

Önceki gün kozmetik ve ilaç üreticisi Johnson&Johnson, 100 milyon dozluk koronavirüs aşısının üretimi için ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Aşı konusunda pek detaya girmeyen Başkan Trump ise “Aşı üzerinde çalışmalar sürüyor. Başkanlık seçimlerine denk gelen 3 Kasım öncesinde tamamlanabilir” açıklamasını yaptı.

Aşı konusunda bilim otoritelerine göre en büyük yol kat eden İngiltere’nin ise aşıyı tamamladığı, ancak tüm klinik deneylerin tamamlanmadığı dile getiriliyor.

MİLLİYETÇİLİĞİ BİR KENARA BIRAKIN

Aşı bulma yarışının nabzını tutan DSÖ Direktörü Tedros Ghebreyesus ise “Bir dizi ülke ve laboratuvarda yirminin üzerinde aşı geliştirildiğini biliyoruz. Ancak bunlardan hiçbirinin tam olarak koronavirüse karşı olumlu sonuç verip vermediği şu ana kadar tam netlik kazanmış değil. Aşı yarışında milliyetçiliğin bir kenara bırakılmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.