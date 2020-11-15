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Haber Giriş: 15.11.2020 - 20:36 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısında bir kritik gelişme daha

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Koronavirüs aşısında bir kritik gelişme daha
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Başında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin bulunduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech'in bulduğu koronavirüs aşısı dünya genelinde heyecan yaratırken, Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının başındaki Profesör Andrew Pollar'dan da kritik açıklamalar geldi.

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  • Son Dakika Haberleri: Dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahinden koronavirüsle ilgili flaş sözler... Normale dönmek için tarih verdi...
  • Son Dakika Haberleri: Dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahinden koronavirüsle ilgili flaş sözler... Normale dönmek için tarih verdi...
  • Son Dakika Haberleri: Dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahinden koronavirüsle ilgili flaş sözler... Normale dönmek için tarih verdi...
  • Son Dakika Haberleri: Dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahinden koronavirüsle ilgili flaş sözler... Normale dönmek için tarih verdi...
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İngiliz The Sun gazetesine konuşan Andrew Pollard, Noel'e kadar milyonlarca koronavirüs aşısının hazır olmasını beklediklerini duyurdu. Ekibi tarafından çıkarılan iş için ise "rekor hızla" gerçekleştirilen bir "mucize" tanımını kullandı.

Oxford Aşı Grubu Direktörü Prof. Pollard, "Bu yılın sonuna kadar etkililiğini gösterebileceğimiz konusunda iyimserim. Tüm yıl boyunca usanmadan çalıştık, çalışıyoruz ve önümüzdeki aylarda sonucu görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Oxford'da küçük bir akademik ekip olduklarını vurgulayan Pollard, "Rekor hızda geniş çaplı denemeler gerçekleştirebilmemiz bir mucize. Ortağımız AZ, aşıyı kar amacı gütmeden dağıtacak" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının fiyatının doz başına 2.23 sterlin olacağı tahmin ediliyor.

 

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