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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.03.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısı olan Putin'den ilk açıklama

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Koronavirüs aşısı olan Putin'den ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olan Rusya Devlet Başkanı Putin, aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşısı olan Rus lider Putin yeni açıklamalarda bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Putin, "Koronavirüs aşısı olduktan sonra yalnızca hafif bir ağrı hissettim" dedi.

Putin aynı açıklamada ülkedeki aşılama faaliyetleri hakkındaki görüşlerine de yer verdi.

Rus lider yaz sonunda kadar aşılamanın da etkisinde ülkede sürü bağışıklığı olmasını beklediğinin altını çizdi.

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