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Hürriyet
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Dünya
AA - Fotoğraf: AA-Reuters-AP
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 18:24 | 

Son dakika haberler... Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.

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Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.

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Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.

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Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.

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Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.

5ABDDE SON DURUM
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ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 404 artarak 236 bin 505'e çıktı.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 73 bin 175 artışla 9 milyon 478 bin 422'ye ulaştı.

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Yaşamını yitirenlerin sayısının 404 artarak 236 bin 505'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 104 bini, toplam test sayısı 145 milyonu geçti.

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En çok vaka 960 bin 927 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 936 bin 843 vakayla Kaliforniya ve 807 bin 412 vakayla Florida takip ediyor.

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Ölü sayısında ise New York, 33 bin 687 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

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Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 242 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 545 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

11SUUDİ ARABİSTAN
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SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 381 yeni vaka tespit edildiği, 436 kişinin iyileştiği belirtildi.

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Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 437'ye, vaka sayısının 348 bin 37'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 334 bin 672'ye ulaştı.

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