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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede

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Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
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Avrupa'daki bilgisayar korsanlarının kripto para madenciliği için koronavirüs (Covid-19) çalışmalarının da yapıldığı yüksek performanslı bilgisayarlara saldırdığı ortaya çıktı.

Bilgisayar korsanlarının kripto para madenciliği için koronavirüs (Covid-19) çalışmalarının da yapıldığı yüksek performanslı bilgisayarlara saldırdığı ortaya çıktı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta gerçekleşen saldırılardan İngiltere, Almanya, İsviçre’de ve son olarak İspanya’da yer alan yüksek performanslı süper bilgisayarlar etkilendi.

Kanada, Çin ve Polonya’daki üniversitelerin güvenliği ihlal edilmiş SSH girişleri kullanılarak gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıların çoğunluğu koronavirüs çalışması gerçekleştirilen bilgisayarlar üzerinde olması nedeniyle uzmanlar, araştırmaların çalınması için kripto para madenciliğinin bir araç olarak kullanılabileceğini de düşünüyor.

 

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