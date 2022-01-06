Koronavirüs 9 yaşındaki İngiliz çocuğa kâbusu yaşattı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
CEOsu duyurdu... Instagram kullananlar dikkat Tamamen değişecekCEO'su duyurdu... Instagram kullananlar dikkat! Tamamen değişecek#Instagram
Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...#Belçika
Yeni yan etki iddiası Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattıYeni yan etki iddiası! Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı#Koronavirüs
NBAde Ömer Faruk Yurtseven fırtınası Shaqı geçti, gözünü rekora dikti...NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası! Shaq'ı geçti, gözünü rekora dikti...#NBA
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
Bir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyorBir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor#Ashley Judd
Aracını kapıya yanaştırdı yüzünü kapattı Eda Taşpınarın panik anları...Aracını kapıya yanaştırdı yüzünü kapattı! Eda Taşpınar'ın panik anları...#Deniz Can Aktaş
HABERLERDünya Haberleri

Koronavirüs 9 yaşındaki İngiliz çocuğa kâbusu yaşattı!

#Koronavirüs#İngiltere#Dünya
Koronavirüs 9 yaşındaki İngiliz çocuğa kâbusu yaşattı

Son dönemde Omicron varyantı ile karşımıza çıkan koronavirüs yeni bir yan etki iddiası ile gündemde. İngiltere'de 9 yaşındaki bir çocukta görülen 'Covid eye' (Kovid gözü) komplikasyonu yan etki iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı.

Haberin Devamı

Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Son dönemde Omicron ile küresel vaka sayılarında ciddi artışa neden olan virüsün yeni bir yan etkisi çıktığı iddia ediliyor.

İngiltere'de 9 yaşındaki Zac Morey adlı bir çocuk, koronavirüsün bir yan etkisi olduğu iddia edilen komplikasyon ile karşı kaşıya kaldı.

'Covid eye' (Kovid gözü) olarak tanımlanan bu komplikasyon sonrası İngiliz çocuk gözünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Gözden Kaçmasın

5 yaş üstü çocuklar aşı olmalı mı5 yaş üstü çocuklar aşı olmalı mıHaberi görüntüle

16 Aralık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve ev karantinasına alınan oğlunun grip benzeri semptomlar yaşadığının altını çizen anne 22 Aralık'ta yapılan testin negatif olmasına rağmen, beşinci sınıf öğrencisinin sol gözünde enfeksiyon başladığını belirtti.

Anne, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Gözü patlayacak gibi görünüyordu' dedi. Talihsiz çocuğa bazı bilim insanlarının Kovid-19 ile ilişkilendirdiği bir enfeksiyon olan orbital selülit teşhisi kondu.

Haberin Devamı

'Doktorlar, bunun virüs bulaşan çocuklarda görülen alerjik bir reaksiyon olduğunu söyledi' diyen anne, her ihtimal karşı Zac'e antibiyotik tedavisi uygulandığını belirtti.

DELTA'DAN 70 KAT DAHA HIZLI

Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirledi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... İşte aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileriSon dakika... İşte aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileriHaberi görüntüle

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#İngiltere#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl