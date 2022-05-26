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Koronada yaşanan koku kaybının suçlusu bulundu!

#Koronavirüs#Koku Kaybı#Molekül
Koronada yaşanan koku kaybının suçlusu bulundu

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren 'koku kaybı' deneyimi dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kâbusa çevirmişti. Salgının başından beri bu konuda araştırma yapan uzmanlar bu tuhaf ve karmaşık durumun ardında yatan nedeni nihayet buldular.

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Parosmi olarak bilenen ve Kovid-19 geçiren bazı hastalarda da görülen koku bozukluğunun sebebi bulundu. Bilim insanları, bazı yiyecek ve içeceklerin parosmisi olan insanlara iğrenç kokmasının sebebinin (ve muhtemelen tatlarının) “2-furanmethanethiol” molekülü olduğunu açıkladı.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi Lezzet Merkezi’nden bilim insanları, Kovid-19 sendromu sonrası görülebilen, kokuları olduğundan farklı algılama (parosmi) hastalığına yol açan molekülün, 2-furanmethanethiol olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda kahvede de bulunan oldukça güçlü koku molekülü 2-furanmethanethiol’un, parosmisi olanlarda iğrenme hissini tetiklediği belirtildi.

KAHVE YANMIŞ ÇÖP GİBİ KOKUYOR

Araştırmacı ekip, kahvenin aromasını hapsederek yüzlerce aroma bileşiğini 29 gönüllü üzerinde test etti. 15 bileşiğin, parosmiyi tetikleyen bileşik olduğu tespit edildi.

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Merkezi sinir sistemi de burundan aldığı sinyalleri yorumlamada kesinlikle rol oynadığını belirten araştırmacılar, parosmiyi en fazla tetikleyen yiyecek ve içeceklerin kahve, soğan, sarımsak, tavuk ve yeşil biber olduğunu belirtti. Parosmisi olan kişiler bu yiyecek ve içeceklerin kokusunu yanmış çöp kokusu gibi algıladığı ifade edildi.

Pandemi sırasında Kovid-19 belirtileri, vakaların yüzde 50-60'ında koku ve tat kaybını içeriyordu ve bunların yaklaşık yüzde 10'unda parosmi gelişti. Avrupa'da 2 milyon kişi parosmiye sahip olduğu ifade edildi.

Parosmisi olanlar, örneğin dışkı kokusunu ‘daha az rahatsız edici veya bisküvimsi’ olarak tanımlayarak, en rahatsız edici kokuları farklı şekilde deneyimleyebiliyor.    

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#Koronavirüs#Koku Kaybı#Molekül

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