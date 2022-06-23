Koronadan sonra şimdi de çocuk felci! İngiltere salgını kontrol etmeye çalışıyor

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İngiltere'nin 2003'te çocuk felcinden temizlendiği açıklandı, son vaka ise neredeyse 40 yıl önce, 1984'te bulundu görüldü.

Şimdi ise ülkenin Ulusal Sağlık sistemi (NHS), Birleşik Krallık genelinde ‘ulusal olay’ ilan edilen yeni bir salgınla karşı karşıya olunduğunu açıkladı.

Sağlıktan sorumlu yetkililer, hastalığın yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez geri dönmesinin ardından dün ulusal bir salgın durumuyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Britanya'nın çocuk felci salgınını kontrol altına alma mücadelesin ilk adımı olarak virüs kaynağı aranmaya başlandı ve NHS aşılanmamış çocukların aileleriyle iletişime geçti.

Salgın ilk olarak şubat ayında ortaya çıkan vakalarla tespit edildi.

Salgının virüs kanalizasyona karışınca ortaya çıktığı düşünülüyor

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KANALİZASYONDA ORTAYA ÇIKTI

Virüs, kuzey ve doğu Londra'da dört milyonluk bir nüfusu kapsayan Beckton kanalizasyon arıtma tesislerinde tespit edildi. Bunun işaretleri ise ilk olarak şubat ayında bulundu.

Salgının kaynağı tespit edilirse bölge sıkı bir aşılama kampanyasıyla karşı karşıya kalacak ve hatta enfekte olduğu tespit edilen herkesten izole olmaları istenebilir.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, muhtemelen Pakistan, Afganistan veya Nijerya'dan gelen bir yolcunun, ülkesindeki bir salgın sırasında canlı bir oral çocuk felci aşısı verildikten sonra virüsü dışkılama yoluyla kanalizasyon sistemine aktardığı düşünülüyor.

Virüsün daha sonra ellerin düzgün yıkamayarak ve yiyecek ve içecekleri kirleterek bulaşmış olması muhtemel. Yetkililer, yalnızca bir ailenin – veya geniş bir ailenin – etkilenme olasılığını araştırıyorlar.

Bununla birlikte, NHS, Covid-19 pandemisi randevularda bir durgunluğa neden olduktan sonra rutin aşıların yapılmasını sağlamak için büyük bir hamle başlatıyor.

İngiltere'de kullanılmayan canlı aşılar yurt dışından gelen yolcularla ülkeye taşındı

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AŞI HAMLESİ BAŞLATTILAR

NHS'nin Londra'daki baş hemşiresi Jane Clegg, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“NHS, Londra'da çocuk felci aşıları güncel olmayan beş yaşından küçük çocukların ebeveynlerine ulaşmaya başlayacak ve onları korunmaya davet edecek.”

Sağlık Bakanı Sajid Javid, ‘mükemmel’ aşı oranları nedeniyle çocuk felci konusunda 'özellikle endişelenmediğini' söyledi.

Ancak BBC Radio 4'ün programına katılan bakan “Bir önlem olarak, NHS'nin Londra'da yapacağı makul bir şekilde, beş yaş ve altı çocuğu olan ailelerle temasa geçmek ve sadece çocuk felci aşı durumlarının güncel olduğundan emin olunacak.”

Büyük Britanya'nın 2003 yılında, son vakanın 1984'te gelmesiyle çocuk felcinden temizlendiği açıklandı, ancak uzmanlar bu hafta Londra'daki atık su sahasında defalarca çocuk felci örnekleri buldu. Ağızdan uygulanan çocuk felci aşıları canlı virüs taşıdığı için risk oluşturabiliyor

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DOKTORLAR HASTALIĞI ÇOKTAN UNUTTU...

Çoğunluğu hastalıkla ilgili doğrudan bir deneyimi olmayacak doktorlara dün semptomlarla ilgili hatırlatmalar yapıldı ve dikkatli olmaları istendi.

En kötü durumlarda çocuk felci hastaları felç edebilir ve hatta öldürebilir.

Çoğu insan hiçbir enfeksiyon belirtisi göstermez, ancak yaklaşık 20 kişiden birinde ateş, kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi küçük belirtiler görülür.

Yaklaşık 50 hastadan birinde boyun ve sırtta şiddetli kas ağrısı ve sertliği gelişir. Çocuk felci vakalarının yüzde birden azı felçle ve bunların 10'da biri ölümle sonuçlanmaktadır.

Aşısız yetişkinler ve çocuk felci aşısı olan çocukların ebeveynlerine bir aile hekimi ile temasa geçmeleri tavsiye edilir ve gençlerin sekiz haftalıktan 14 yaşa kadar beş doz almış olmaları gerekir.

İngiltere 2019'da, ağızdan uygulanan canlı çocuk felci aşısı rejiminden vazgeçmişti

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SEBEP CANLI AŞI

Canlı oral çocuk felci aşısı, 2004'ten beri Birleşik Krallık'ta kullanılmamaktadır, ancak bazı ülkelerde, özellikle çocuk felci salgınlarına yanıt vermek için hala uygulanmaktadır. Bu aşı bağırsak bağışıklığı oluşturur ve aşılamadan sonraki birkaç hafta boyunca insanlar aşı virüsünü dışkılarıyla atabilirler.

Bu virüsler, yeterince korunmayan topluluklarda yayılabilir ve bu süreçte mutasyona uğrayarak 'aşı kaynaklı poliovirüs'e dönüşebilir. Bu daha çok doğal olarak oluşan 'vahşi' çocuk felci gibi davranır ve yurt dışında olduğu gibi aşılanmamış kişilerde felce yol açabilir.

Birleşik Krallık, NHS rutin çocukluk aşılama programının bir parçası olarak bebeklere, küçük çocuklara ve gençlere birleşik aşının bir parçası olarak verilen inaktive edilmiş bir çocuk felci aşısı kullanmaktadır.

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Londra'da tespit edilen aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (VDPV2) en yaygın tiptir. 2020'de küresel olarak yaklaşık 1.000 VDPV2 vakası vardı.

2019'DA SİSTEM DEĞİŞTİ

2019'dan beri dünyadaki her ülke, virüsün enfeksiyona veya hastalığa neden olmayan inaktive versiyonlarını içeren aşıları kullanıyor.

Yetkililer tarafından yapılan son açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Birleşik Krallık nüfusunun çoğu çocuklukta aşıdan korunacak, ancak aşı kapsamının düşük olduğu bazı topluluklarda bireyler risk altında kalabilir."