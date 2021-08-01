Koronadan sonra ‘sıcak karantinası’

İKLİM uzmanlarına göre sıcaklıkları alışılmadık bölgelerde dahi rekora taşıyan sıcak hava dalgaları küresel ısınmaya bağlı olarak her yıl daha sık ve uzun süreli olarak yaşanacak. Avrupa tarihinin en sıcak yazı 2020’de kayıtlara geçerken bu yıl da kuzey yarımkürede termometreler rekor seviyeleri gördü. İşte sıcağa karşı alınan bazı tedbirler:

KKTC: Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, aşırı sıcaklar nedeniyle 2 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatlerinde çalışma yapılması yasaklandı.

KUZEY MAKEDONYA: Sağlık yetkilileri, işçilerin korunması için ülke çapında inşaat çalışmalarına ara verilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrıya yanıt veren şirketler de şantiyelerde çalışmaları 11.00-17.00 saatleri arasında durdurduklarını açıkladı. Ülkede ayrıca hamileler ile 60 yaş üstü çalışanlar bu hafta sonuna kadar idari izne çıkarıldı.

YUNANİSTAN: Sıcaklıkların 44 dereceye çıkacağı bu hafta için vatandaşlar zorunlu olmayan sehayatler ve çalışmadan kaçınmaları konusunda uyarıldı.

ABD: Phoenix şehrinde inşaat işçileri güneşten kaçınmak için haziran ayından beri gündüz yerine geceleri mesai yapıyor. Önceki ay aşırı sıcaklardan ötürü en az 116 kişinin öldüğü Oregon’da ise işçiler, sağlıklarının korunması için çalışma alanlarında yeni standartların belirlenmesini talep ediyor.

KATAR: Hazirandan eylüle kadar 10.00-15.30 saatleri arasında açık alanlarda çalışmak yasaklandı. Ayrıca çalışma alanlarında sıcaklığın 32 dereceyi geçmesi halinde işe ara verilmesi kararlaştırıldı.

BAHREYN: Haziran ile ağustos döneminde gün ortası çalışma yasağı uygulanıyor. Kural ihlali durumunda işletmeye, çalışan her işçi için 2652 dolar para cezası kesiliyor.

BAE: Eylül ayına kadar saat 12.30-15.00 arasında çalışmaya izin verilmiyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor