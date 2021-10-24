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Koronadan ölümlerde Romanya zirvede

#Korona#Romanya#Ölüm
Koronadan ölümlerde Romanya zirvede

Günlük vakaların bin dolaylarında seyrettiği Romanya’da, yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamıyor.

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Romanya, nüfusuna oranla günlük COVID-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti. Ülkede geçen hafta test yaptıran her 4 kişiden biri pozitif çıktı. 19 milyon nüfuslu ülkede, günlük vaka sayısı bin civarında. Salgının başından bu yana 43 bin 487, son bir gün içinde de 448 Rumen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitelerinde yeni hastalar için yer bulunamazken, bazı ağır vakalar, askeri uçaklarla komşu Macaristan’a sevk edildi.

AŞI OLMAYANLARA YENİ KISITLAMALAR

Aşı karşıtları nedeniyle aşılama oranının oldukça düşük olduğu ülkede, Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, aşı olmayanlara hafta başından itibaren daha katı kısıtlamalar getirileceğini açıkladı. İohannis, aşısızlar için uygulanacak yeni kısıtlamaların içeriğine ilişkin bilgi vermezken, 25 Ekim Pazartesi tarihinden itibaren okullarda yüz yüze eğitime 2 hafta ara verileceğini de duyurdu. Mevcut durumda, aşısızlar restoran ve kafelere giremiyor, akşam 8’den sonra sokağa çıkamıyorlar.

İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi Başkanı Raed Arafat ise medyadaki tartışma programları nedeniyle aşılama oranının düşük kaldığını belirterek, “Televizyon ve radyo kanallarında aşı karşıtlarının seslerinin kesilmesi gerektiğini” savundu.

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#Korona#Romanya#Ölüm

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