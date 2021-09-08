Koronadan daha büyük tehlike: Yüz binlerce insan ölecek!

Cenevre merkezli bir küresel yardım fonu, yoksul ülkelerin sağlık sistemlerinde koronavirüs salgınının neden olduğu aksaklıklar nedeniyle yüz binlerce kişinin tedavi edilmeyen tüberkülozdan ölebileceğini açıkladı.

Özellikle Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin hastanelerinde tüberküloz, AİDS ve diğer hastalıklar için kullanılan klinik, personel ve teşhis cihazlarının Covid-19 için konuşlandırılması sağlık sisteminde ciddi aksamalara neden oldu.



Güney Afrika, Cape Town'da hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle mobil klinikler kuruluyor

Yayınlanan 2020 yılı yıllık raporu ilaca dirençli tüberküloz tedavisi gören kişi sayısının %19 düştüğünü gösterdi. HIV önleme programları ve hizmetlerinde ise %11'lik bir düşüş bildirildi.

YÜZBİNLERCE İNSAN ÖLECEK

Yardım fonunun yöneticisi Peter Sands Reuters'a yaptığı açıklamada tüberküloz ve AİDS'den kaynaklı ölümlerin Covid-19'dan çok daha yüksek olacağını belirterek, "2020'de 2019'a göre yaklaşık bir milyon daha az insan tüberküloz tedavisi gördü ve korkarım bu kaçınılmaz olarak yüz binlerce insanın öleceği anlamına geliyor" dedi

ÇARPMA ETKİSİ YAPIYOR

Sands diğer hastalıkların tedavisindeki düşüşün, COVID-19'un etkisiyle çarpma etkisi yapacağına dikkat çekerek, "Başarı için sadece COVID-19'un kendisine bağlı ölümlerdeki azalmaya değil, COVID-19'un toplam etkisine bakmalıyız." dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor