Koronada yeni varyant endişe yarattı: Nu paniği

BEŞ ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Şu ana kadar çoğunluğu Güney Afrika’da olmak üzere toplam beş ülkede yaklaşık 100 vaka tespit edildi. Güney Afrika’nın ekonomik merkezi Johannesburg’da, aşılama oranının düşük olduğu gençler vakaların ağırlığını oluşturuyor. Komşu Botsvana’da çift doz aşılanmış dört kişide yeni mutasyon görüldü. İsrail’de, yakın zamanda Malavi’ye seyahat etmiş bir kişinin testi pozitif sonuç verdi. Ayrıca muhtemel iki vaka daha olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra Güney Afrika’dan Hong Kong’a dönen ve onunla aynı karantina otelinde kalan iki kişide daha mutasyon görüldü. Ayrıca, Belçika’da da aşısız bir gençte hastalık görüldüğü belirtildi.