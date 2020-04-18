Koronada korkutan senaryo

New York Times gazetesi, bilim insanlarının zaman içinde mutasyona uğradığını tespit ettiği COVID-19’a karşı birçok ülkede yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin iki senaryoyu yazdı. Birinci senaryoda başarılı bir aşı virüsü durdurabilir. Virüs de zaman içinde aşıyı alt edebilecek mutasyonlar geçirmez. İkinci senaryoda ise virüs, antikorların yapışmasını engelleyecek bir şekilde mutasyona uğrar ve bu durum, kalıcı ve evrensel bir aşı bulunmasını zorlaştırabilir. İkinci senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise koronavirüsle mücadele yıllarca devam edebilir.

92 DERECEDE HÂLÂ CANLI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm dünyada sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi. Aix-Marseille Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, koronavirüsün 60 derece sıcaklıkta bulaşıcılıkta net bir düşüş görüldüğü ancak yinede bir saat canlı kalabildiği ortaya çıktı. Araştırmacılar koronavirüsün 92 derecelik sıcaklıkta bile 15 dakika boyunca canlı kalabildiği sonucuna ulaştı.

KÂĞIT HAVLU KULLANIN

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nde yapılan araştırmada elleri kâğıt havluyla kurulamanın daha sağlıklı bir yöntem olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre kâğıt havlu iyi yıkanmamış ellerde kalmış patojenleri de temizliyor. Bu nedenle havlu ve kurutma cihazlarına göre daha güvenli olduğu belirtiliyor.