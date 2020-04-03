Koronada henüz zirveyi görmedik

COVID-19 salgınının en kötü vurduğu Avrupa ülkesi olan İtalya’ya, Türk halkı ve kurumlarının gösterdiği dayanışma için çok minnettar olduklarını söyleyen İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, bu kriz döneminde gönderdiği yardımlarla Türk devletinin, ülkesi için değerli ve kilit bir ortak olduğunu kanıtladığını belirtti. Hürriyet’e salgının İtalya’daki gidişatıyla ilgili bilgi veren Gaiani, “Henüz zirveyi görmedik” dedi.

ACİL SERVİSE BASKI AZALDI

* İtalya’da salgının son durumu nasıl?

“Mart ayı başında (çoğunlukla Kuzey İtalya’da) ilk vakaların tespit edilmesinden sonra, İtalyan hükümeti hemen kısıtlayıcı önlemler alarak virüsün yayılmasını önlemek için birkaç belediyeyi kırmızı bölge ilan etti. Tüm okulların, üniversitelerin kapatılmasından, zorunlu olmayan ticari faaliyetlerin durdurulması ve ülkenin tümden tecridine kadar. Bir ay içinde virüsten etkilenenler birkaç vakadan 77 bine, ölüm sayısı ise 12 binin üzerine çıktı (Dün itibariyle 115.242 enfekte, 13.915 ölüm). Yayılma eğilimi ile ilgili olarak, İtalyan makamları bir önceki haftaya göre yüzde 4 oranında hafif bir düşüş bildirdi. 23 Mart’tan bu yana vakaların günlük yüzde artışı tek haneli olarak kalmıştır. Hastaneler acil ünitelerindeki baskıda azalma olduğunu bildirdiler. Pozitif test edilenlerin çoğu şu anda evlerinde kendi karantinaları altında.

KESİN AÇIKLAMA YOK

(Vakalarda) Henüz zirveye ulaşmadık, ancak rakamlar bize yakında oraya gidebileceğimiz ve önlemlerimizin işe yaradığına dair umut veriyor. Bu elbette İtalya’nın yakın zamanda önlemleri bırakacağı anlamına gelmiyor. COVID-19’un İtalya ve diğer ülkelerdeki ölüm oranları arasındaki uyuşmazlığı açıklamak için birçok girişim var, ancak ülkemizde virüsün şok edici yaygınlığı konusunda hâlâ kesin bir açıklama yapamıyoruz. Muhtemelen etkilenen diğer tüm ülkelerde virüsün eğiliminin tam resmini analiz edene kadar son bir cevabımız olmayacak.

TESTLER ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Büyük bir yaşlı nüfusa sahip olmamız bu sayıları etkileyen faktörlerden sadece biri. Testler genellikle yalnızca en ciddi vakalarda yapıldığından, belirsizliğin bir başka yönü de test ile ilgili. Yani bu, enfekte olanların sayısının muhtemelen kanıtlayabileceğimizden daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Olağanüstü önlemleri uygulamakta tereddüt etmedik. Dünya Sağlık Örgütü tarafından övgü aldık ve diğer Avrupa ülkelerinin sonunda uyguladığı cesur önlemlere örnek olduk.”

YENİ TEST GELİŞTİRDİK

* Ülkenizde salgının kontrol altına alınmasına ilişkin öngörünüz nedir?

İtalya’nın ne zaman bu salgının üstesinden geleceğini tahmin etmek mümkün değil, sanırım önümüzdeki haftalar kritik olacak, eğer vaka eğrisi daha da azalırsa, acil durumun en kötü aşamasını geçebildik demektir. İtalya virüsle ilgili araştırmalarda rol oynuyor. Roma’daki Spallanzani Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, virüsün DNA dizisini şubat ayı başlarında izole etti ve uluslararası bilim topluluğu için kullanılabilir hale getirdi. DiaSorin şirketi virüsü altı yerine, bir saat içinde teşhis edebilen ve yakında ulusal ve uluslararası pazarda dağıtıma hazır olacak yeni bir moleküler test geliştirdi.

TÜRKİYE’YE DAYANIŞMA İÇİN MİNNETTARIZ

* Koronavirüs salgını ile mücadelenin parçası olarak Türkiye ile nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz?



Türk halkı ve kurumları tarafından defalarca gösterilen dayanışma için çok minnettar olduğumuzu söylemek isterim. Birkaç özel bağış aldık. Bunun yanı sıra birçok Türk sağlık uzmanı, doktorlarımıza yardım etmek için İtalya’ya gelmeye hazır olduklarını iletti. Bir Türk askeri kargo uçağı ülkemize çok ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarını aktarırken, bir başka somut dayanışma göstergesi olarak Türk Kızılayı aracılığıyla tıbbi malzeme gemi yükü geçen hafta İtalya’ya ulaştı. Bu kriz döneminde Türkiye, İtalya için değerli ve kilit bir ortak olduğunu kanıtlamaktadır.