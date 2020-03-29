Korona yenemedi! Yaşlılar da iyileşiyor

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ



İran’ın başkenti Tahran’da, yeni tip koronavirüs tedavisi gören 102 yaşındaki erkek hasta tamamen iyileşti. Tahran İmam Humeyni Hastanesi’nde tedavi altına alınan erkek hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Hastanın doktorlar ve sağlık personeli tarafından hastaneden uğurlanmasına ilişkin görüntüler, devlet televizyonunda yayınlandı. Kaç yaşında olduğunun sorulması üzerine “1918’de doğdum” yanıtını veren hasta, tüm sağlık personeline teşekkür ederek ailesiyle hastaneden ayrıldı.

EN YAŞLI 2'NCİ KİŞİ

İran’ın Simnan eyaletinde de COVID-19’u yenen 103 yaşındaki bir kadın, Çin’de iyileşen 103 yaşındaki bir kadın hastanın ardından ay farkıyla ‘virüsü yenen en yaşlı ikinci kişi’ olarak kayıtlara geçmişti. Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 18 Mart’ta, 103 yaşındaki Haver Ahmedi adlı kadının, 6 günlük tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.

TABURCU OLDU

İtalya’nın Rimini kentinde 101 yaşındaki ‘Bay P.’ diye anılan bir hastanın taburcu olduğu belirtildi. Geçen hafta COVID-19 teşhisi konulan hastanın, çarşamba günü taburcu olduğu aktarıldı. Bay P.’nin iyileşmesinin Rimini’de günün konusu oldu.

'ÖLÜMSÜZ' ITALICA

İtalya’nın Cenova kentinde COVID-19 teşhisinin ardından 20 gün önce hastaneye yatırılan 102 yaşındaki Italica Grondona, taburcu edildi. Grondona’yı tedavi eden doktor Vera Sicbaldi, “Ona ‘Ölümsüz’ lakabını verdik. Italica, bu pandemiyle karşı karşıya olan tüm yaşlıların umut sembolü oldu” dedi.