'Korona yalan' paylaşımı yaptı, hastaneye girmesi yasaklandı!

İngiltere'de Hannah Dean adlı bir kadının geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ülkede olay yaratmıştı.

Kovid-19'un daha hızlı bulaşan ve yayılan mutasyonunun ilk görüldüğü ülke olan ve vaka sayılarının hızla arttığı İngiltere'de önlemler giderek sertleşiyor ve mutasyon daha fazla yayılmasın diye başta hükümet yetkilileri olmak üzere tüm doktorlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Hannah Dean isimli bir kişi ise rastgele girdiği birçok hastanenin boş koridorlarını paylaşarak hükümeti yalancılıkla suçlamıştı.

Koronavirüs inkarcısı ve aşı karşıtı 30 yaşındaki Hannah Dean'in paylaşımları neredeyse hastaneler ve doktorlar yalan söylüyor iddiasına dönüşünce sağlık çalışanları isyan etmiş ve kendilerine, verdikleri zorlu mücadeleye hakaret edildiğini ifade etmişlerdi.

Kendisini serbest gazeteci olarak tanımlayan Hannah Dean, sosyal medya fotoğrafları çekmek ve Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) 'baskı altında olmadığı' ve insanların 'hükümet tarafından izole edilip kontrol edildiği' yönündeki temelsiz iddiaları paylaşmak için birçok hastaneye gitti.

Hannah Dean'in bu yaptıkları kendisine pahalıya patladı.

Koronavirüs inkarcısı kadının hafta sonu paylaştığı görüntülerin ardından İngiltere'deki tüm hastanelere girişi yasaklandı.

Dean bundan böyle İngiltere sınırları içindeki hastanelere giremeyecek. İngiliz basınındaki iddialara göre Dean'in yaptığı Facebook paylaşımında hastaneye girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından oradan uzaklaştırıldığı görülüyor.

Covid denier Hannah Dean has been banned from all hospitals https://t.co/4l5ENuhWLY