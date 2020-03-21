Korona savaşçısı robot

Koronavirüs pandemisinden sonra temizlik işlemlerinde görev alabilen robotlara talebin arttığını söyleyen şirket yetkilileri özellikle salgının çıkış noktası olan Çin’e çok sayıda robot satıldığının altını çizdi. 2019’da geliştirilen robot, yaydığı güçlü ışınlar ile kapalı ortamlardaki tüm mikroorganizmaları yok ediyor.