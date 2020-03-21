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Dünya
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Korona savaşçısı robot

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Korona savaşçısı robot
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Danimarka’da Blue Ocean Robotics adlı şirket odalardaki virüs ve bakterileri ultraviyole ışınları ile öldüren robot geliştirdi.

Koronavirüs pandemisinden sonra temizlik işlemlerinde görev alabilen robotlara talebin arttığını söyleyen şirket yetkilileri özellikle salgının çıkış noktası olan Çin’e çok sayıda robot satıldığının altını çizdi. 2019’da geliştirilen robot, yaydığı güçlü ışınlar ile kapalı ortamlardaki tüm mikroorganizmaları yok ediyor.

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