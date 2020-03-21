Korona salgınına karşı 5 yıl önce uyarmış

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates’in 2015 yılında ABD’li medya organizasyonu TED’in düzenlediği konferanstaki konuşması tekrar gündeme geldi. Batı Afrika’yı saran ve 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınıyla ilgili konuşan Gates “Önümüzdeki 10 yıl içinde herhangi bir şey 10 milyondan fazla kişiyi öldürürse, bu muhtemelen bir savaştan çok, yüksek derecede bulaşıcı bir virüs olacak. Salgın hastalıkları durdurmak için çok az yatırım yaptık ve bir sonraki salgın için hazır değiliz” ifadelerini kullanmıştı. Gates, o konuşmasında batılı hükümetlere pandemiyi askeri tehdit gibi görmeleri ve askeri tatbikatlara benzer bir şekilde olası salgınlara karşı ‘tatbikat’ düzenlemeleri gerektiğini vurgulamıştı. İşte Gates’in 5 yıl önceki konuşmasından dikkat çeken bölümler:

UÇAKTA YA DA MARKETTE

* “Bulaşıcı hastalığa yakalandığı halde kendini iyi hisseden, uçağa binmiş ya da markete gitmiş birinden virüs kapabilirsiniz.”

* “Virüsün kaynağı doğal bir salgın da olabilir biyoterörizm de.”

* “Yoksul ülkelerde güçlü bir sağlık sistemi kurulmasına ihtiyacımız var.”

* “Simülasyonlar gerekiyor. Savaş oyunları değil bakteri oyunları.”