Korona salgını bitmeden başladı... Kanada'da 'gizemli' beyin hastalığı panik yarattı!

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken bu kez de Kanada'dan korkutucu bir haber geldi. Ülkenin New Brunswick eyaletinde 40'tan fazla kişide 'gizemli' bir beyin hastalığı tespit edildi.

Şimdiye kadar 43 kişide rastlanan durum 'Deli dana' hastalığına benzetilse de uzmanlar henüz hastalığın adını ve nedenini saptayabilmiş değil.

Uzmanlar daha önce tanımlanmamış yeni bir hastalıkla karşı karşıya olabileceklerini belirtirken hastalığın belirtileri arasında hafıza kaybı, halüsinasyon ve kas atrofisi gibi semptomlar bulunduğu açıklandı.

Ülke çapında yarattığı panik dünya basınına da yansıyarak yayılan bu hastalıkla ilgili araştırmalara başlayan uzmanların korkusu bunun henüz karşılaşmadıkları yeni bir hastalık olması. Agresif şekilde ilerleyen beyin hastalığıyla ilgili açıklama yapan nöroloji uzmanı Dr. Neil Cashman durumun çevresel toksinlerle ilgili olabileceğini düşündüklerini ancak bunun henüz kesinleşmemiş bir bilgi olduğunu ve araştırmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Hastalıkla ilgili ilk vakanın 2015 yılında ortaya çıktığı, 2019 yılında 11 vaka görüldüğü ve 2020'de ise 24 vakaya rastlandığı belirtiliyor. Araştırmacılar yerel medyada yer alan haberleri kaynak alarak bugüne kadar gizemli hastalıktan 5 kişinin hayatını kaybettiğine inanıyor.

Konu üzerinde çalışan bir başka nöroloji uzmanı, Dr. Alier Marrero 'Neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. tek bildiğimiz bu hastalık yüzünden daha fazla vaka görmeye başladık.' diyor. Vaka kümelenmesi bu yıl artmaya başlarken konu New Brunswick Halk Sağlığı Departmanı'ndan sızan haberlerin Kanada medyasına yansımasıyla ortaya çıktı. Uzmanlar gizemli beyin hastalığının 'Deli dana' olarak da bilinen Creutzfeldt-Jakob Hastalığına benzediğini söylüyor. Bu tehlikeli hastalık çok hızlı yayıldığı gibi tedavisi de yok ve maalesef ölümle sonuçlanıyor.

Hastalık şu an için tek bölgede görülse de semptomların her yaş grubundan insanı etkilediği ve aralarında davranışsal değişiklikler, sebepsiz ağrılar, bilişsel kayıplar, salya akıtma ve halüsinasyon gibi ciddi şikayetler olduğu açıklandı.

Nörolog Dr. Marrero, hastalığın genetik kaynaklı olmadığını ve hava, su, yiyecek gibi çevresel faktörlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Kanadalı sağlık yetkilileri ise hastalığın görüldüğü bölgelerin ismini vermeyi reddediyor.

Uzmanlar hastalığa neden olabilecek çevresel toksinleri araştırıyor. Hazırlanan raporda deniz ürünlerine bağlı bakteriler tarafından üretilen bir nörotoksin olan BMAA (B-methylamino-L-alanine) üzerinde araştırmalar yapıldığı belirtildi. BMAA dışında kabuklu deniz ürünleri, sardalye ve hamsilerdeki algler tarafından üretilen domoik asit nörotoksini de diğer bir şüpheli olarak görülüyor. Fakat hastalığa neden olan patojen henüz bulunmuş değil.

Gizemli beyin hastalığına neyin sebep olduğuna dair araştırmalar sürüyor. Araştırma ekibi bu konuyla ilgili olarak nörologlar dışında, hayvan bilimi, çevre sağlığı, saha epidemiyolojisi, toksikoloji, mikrobiyoloji, viroloji alanlarında farklı uzmanlarla çalışıyor.

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