Korona Rusya’da tırmanışa geçti! Putin'den sert uyarı: Rus şirketler için tam bir şok etkisi...

Rusya’da dün 2.774 yeni vakayla en yüksek günlük artış gerçekleşti. Ülkedeki hasta sayısı 21.102’ye yükselirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’den krizin ciddiyetine ilişkin önemli açıklamalar geldi. Putin, daha önceki açıklamalarında kullandığı “Bu belanın üstesinden yakında geleceğiz” ifadesinde değişikliğe giderek dünkü açıklamasında “Gidişat iyi değil” vurgusu yaptı.

PUTİN’DEN SERT UYARI

Bölge yöneticileriyle yapılan telekonferans sırasında kaybedilecek zaman kalmadığını belirten Putin, “Koronovirüsün yayılmasında yakında tüm bölgeler başkent Moskova’nın durumuna gelecek. Moskova bir iki hafta önden gidiyor. Başkentteki gelişmeleri dikkate alarak diğer bölgeler hazırlıklarını yapmalı. Salgına eksik hazırlanan bölge yöneticileri sadece koltuklarını kaybetmeyecek. Rusya ceza kanunundaki ‘ölüme yol açan ihmalkarlık’ suçundan yargılanarak cezalandırılacak” dedi. Putin, salgının Rus şirketler için bir şok etkisi yarattığını söylerken, örnek olarak Rusya’daki perakende ticaretinin nisanda yüzde 35 azalmasını gösterdi. Rusya şimdiye kadar koronadan 170 kişinin öldüğünü açıkladı.

ÇİN SINIRI KAPATTI

Rusya’daki vakalarda artış, ülke ile 4.210 km’lik sınıra sahip Çin’i harekete geçirdi. Koronayı kontrol altına alan Pekin yönetimi, geçen hafta Çin vilayetlerinde beliren yeni vakaların çoğunun ülke dışından ve özellikle Rusya’dan evlerine dönen kişilerde gözlendiğini ilan etti. Çin Kuzey Bölge Sağlık Komitesi rakam vererek “Son 24 saatte Rusya’dan Çin’e geri dönen 79 vatandaşımızda COVID-19 tespit edilmiştir. Böylece ülke dışından virüsü geri getiren toplam vaka sayısı 326 olmuştur” beyanında bulundu. Bu gelişme üzerine Çin’in Rusya ile olan tüm kara sınır geçiş noktaları yeniden kapatıldı.

VİRÜS BOLŞOY TİYATROSU’NDA

COVID-19 virüsü dünya çapında üne sahip Bolşoy Tiyatrosu’na da girdi. Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan Rusya halkına destek vermek için “Biz birlikteyiz” özel kültür etkinliği öncesinde tiyatro çalışanlarına yapılan koronavirüs testi sonucunda 34 çalışanın virüs taşıdığı ortaya çıktı. Bolşoy Tiyatrosu Genel Müdürü Vladimir Urin, resmi TASS haber ajanına yaptığı açıklamada, “Testi pozitif çıkan 34 personel hemen evine gönderilerek karantinaya alındı. ‘Biz birlikteyiz’ konseri iptal edilmemiş olsa bile yüze yakın sanatçının sahneye toplu olarak çıkması iptal edildi” dedi. Bolşoy’da seyircisiz gerçekleşen gösteri televizyon kanalları tarafından halka naklen yayınla ulaştırılmıştı.