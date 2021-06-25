'Korona profesörü' hayatının şokunu yaşadı... Önce soyundu sonra havuza atladı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Bir önceki başkan Trump döneminde de görev alan Fauci, Washington Post muhabirleri Yasmeen Abutaleb ve Damian Paletta tarafından yazılan kitapta o döneme dair ilginç anekdotlar paylaştı.

Pandemi döneminde sıklıkla ölüm tehditleri alan Fauci 27 Ağustos 2020'de bir mektup oldığını ve mektubun içinden bir yoz çıktığını belirtti.

Söz konusu maddenin zehirli olabileceği üzerine kısa süreliğine bir şok yaşadığını belirten tozun suratına patladığını belirtti.

Fauci önlem olarak tüm giysilerini çıkardığını ve yakındaki bir çocuk havuzuna girdiğini belirtti.

Söz konusu madde için üç seçenek olduğunun altını çizen Fauci, 'Ya beni korkutmak için konulmuş bir tozdu, ya da şarbon veya risindi' dedi.

Fauci korku dolu anları anlatırken şu ifadeleri kullandı;

'Bu madde şarbon olsaydı çok hasta olurdum ama hayatta kalırdım. Risin olmuş olsaydı şu an hayatta olmazdım.'

Kısa sürede ekip tarafından test edilen maddenin zararsız bir toz olduğu ortaya çıktı

Fauci, ilk ölüm tehdidini 28 Mart 2020'de aldığını belirterek, 'Çocuklarımın nerede çalıştığını, nerede yaşadıklarını biliyorlardı' dedi.

Bilim insanı, 'Tehditler doğrudan çocuklarımın telefonlarına, doğrudan çocuklarımın evlerine gelirdi. Bu pislikler her kimse bu bilgiyi nasıl aldı?' ifadelerini kullandı.

Fauci, zehir korkusunun ayrıntılarını ilk olarak Ocak ayında The New York Times'a açıklamıştı.

Ancak çıplak olarak suya atladığını ilk defa bu mülakatta kamuoyu ile paylaştı.

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