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'Korona partisi' sonu oldu... Aşı karşıtı adam Kovid-19'dan öldü!

#Korona Partisi#Aşı Karşıtı#Koronavirüs
Korona partisi sonu oldu... Aşı karşıtı adam Kovid-19dan öldü

Koronavirüs salgını Avrupa'da dur durak bilmeden yayılmaya devam ederken kıtadaki neredeyse tüm ülkeler ağır kısıtlamalara geri dönmüş durumda. Avrupalılar aşı kampanyalarına katılıp salgının hızı kesilsin diye çağırılar yapılırken Avusturya'dan gelen bir haberse herkesi şoke etti.

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Koronavirüs salgınında düşmeyen vaka sayıları ve kış yüzünü gösterirken artan enfeksiyon oranlarıyla sarsılan Avrupa'da en sıkı tedbirleri uygulayan ve 20 günlük bir tam kapanmaya giden Avusturya'dan gelen haber herkesi şaşkına çevirdi.

55 yaşındaki aşı karşıtı adam korona partilerine katıldıktan bir hafta sonra Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Adamın daha önce de bu tür 'bilerek koronavirüs kapma' partilerine katıldığı, son olarak kuzey İtalya'da yer alan Bolzano şehrinde gittiği bir partiden sonra virüsü kaparak bir hafta içinde yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kaybettiği belirtildi.

Avusturya'nın İtalya'yla komşu olduğu Alp Dağları bölgesinde en az üç kişinin daha benzer etkinliklere katıldıktan sonra Kovid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu kişilerin içinde bir de çocuğun yer aldığı açıklandı.

Sağlık yetkilileri bu tür aşı karşıtı kişilerin 'korona partileri'ne katılarak virüsü bilerek kapmaya ve iyileştikten sonra 'yeşil koronavirüs pasaportu' almaya çalıştıklarını düşünüyor. Zira koronavirüs kapıp iyileşen kişiler aşılanmamış olsalar da hastalığı geçirdikleri için çalışma yaşamı ve sosyal hayatta geçerli olan sertifikaları alabiliyorlar.

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Korona partisi sonu oldu... Aşı karşıtı adam Kovid-19dan öldü

Sertifika koşullarına göre en az iki doz aşılanmış olmak ya da son altı ay içinde hastalığı geçirmiş olmak yeterli.

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Bolzano şehrinin Kovid şefi Patrick Franzoni İtalyan gazetelerine verdiği demeçte doktorların kendilerine bu şekilde bilinçli olarak koronavirüse yakalanan hastalarla ilgili raporlar ilettiğini açıkladı.

Bu şekilde antikor üreten ve hastalığı savuşturduğunu düşünen insanların genç olsalar bile büyük risk altında olduklarını belirten uzmanlar hastalığın uzun süreli etkilerinin hala bilinmediğini ve bu riskin asla alınmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Dr. Franzoni, bu partilerde en az bir kişinin Kovid-19 taşıdığını, partiye bilerek katılan diğer kişilerin ise bu kişiyle öpüşerek, sarılarak ve içeceklerini paylaşarak koronavirüs kapmaya çalıştıklarını açıkladı.

Korona partisi sonu oldu... Aşı karşıtı adam Kovid-19dan öldü

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Uzmanlara göre kapalı bir alanda 5 ila 10 kişilik gruplar arasında bile hastalığı kapmak oldukça kolay.

Bolzano polis şefliği bu korona partileri için soruşturma başlatıldığını açıklarken bu 'parti' çılgınlığının Avusturya ve Almanya'da da sıkça yaşandığı gelen haberler arasında. Üstelik aşı karşıtı ailelerin çocuklarını da bu tür etkinliklere götürdüğü ifade ediliyor.

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