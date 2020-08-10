Korona oteli alev alev
Hindistan’da dün sabah saatlerinde ülkenin Andhra Pradesh eyaletine bağlı Vijaywada kentinde bulunan ve koronavirüs hastalarının kaldığı otelde yangın çıktı.
Kısa sürede alevlere teslim olan otelde yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Otelden tahliye edilen hastalar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta da Ahmedabad kentinde bulunan özel bir hastanenin koronavirüs hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle