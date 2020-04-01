Korona mı önemli ekonomik kriz mi

Almanya’da 67.051 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Ülkede can kaybı ise 682’ye tırmandı. Ölenlerin 31’i 60 yaşın altında. Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler vakaların ve ölümlerin orta vadede daha da artacağını hesap ediyor. Ancak alınan önlemlerin etkisini az da olsa göstermiş olması, Almanya’yı ümitlendirdi. Prof. Wieler vaka artış hızının yavaş yavaş düşeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi ve bu konuda en güvenilir sayıların 12 Nisan’da başlayan Paskalya ortasında geleceğini belirtti.

AYLAR SÜREBİLİR

Ancak salgının daha aylar sürebileceğini kaydeden Wieler, herkesi önlemlere uymaya çağırdı. Almanya’nın virüse karşı iyi donanımlı olduğunu vurgulayan Wieler, 100 bin kişi başına bir solonum cihazının düştüğü başka bir ülke olmadığını söyledi.

Almanya’da koronanın yayılmasını yavaşlatmak için alınan sosyal temas yasağı ve gıda marketleri dışında dükkanların kapalı kalması uygulamasının üzerinden 9 gün geçti.

EKONOMİK BASKI

Üretimin yarı yarıya düşmesi ekonomi çevrelerini sabırsızlandırıyor. İş dünyası, önlemlerin aylar almasının toplumda çok daha derin hasara yol açacağı, bunun sonucunda koronadan daha fazla insanın öleceği görüşünde. Hükümete üç senaryo hazırlandı. Bu senaryolara göre, Alman ekonomisi 2020’de yüzde 2.8 küçülecek. Önlemler Paskalya tatilinden sonra kalkarsa, ekonomi yeniden kendini toparlayacak ve gelecek yıl yüzde 3.7 oranında büyüme kaydedecek. Ama önlemler aylarca sürerse, ekonomi yüzde 25 küçülecek ve hükümetin 750 milyar Euro yardım paketi zararı karşılamayacak.