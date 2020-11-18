Korona krizi karşıtları Berlin'i karıştırdı

Almanya'da korona politikası karşıtları Berlin'de gösteri düzenledi. Göstericilerin parlamento binası önünde toplanmasına polis izin vermedi. Polis sabahın erken saatlerinde parlamento ve başbakanlık binasına giden yol ve köprüleri kesti.

Binlerce gösterici farklı noktalardan meclis binası önüne gelmek istedi. Polislerle göstericiler arasında yer yer olaylar çıktı.

Bazı göstericiler polise şişe, taş ve havai fişek attı. Biber gazı sıktı. Polis bunun üzerine bazı göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan gösterici sayısı hakkında bir bilgi verilmedi.

Göstericiler polisin maske ve mesafe çağrısına uymadı. Polis öğlen gösteriyi sonlandırma kararı aldı ve göstericilerin dağılmasını istedi. Ancak göstericiler dağılmayınca polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler ise şemsiyelerle tazyikli suya karşı direndi. Polis gösteriyi sonlandırmakta zorlandı.

Dışarıda gösterilerin sürdüğü sırada ise Meclis korona benzeri salgınlarda hükümete daha fazla yetki tanıyan yeni yasa tasarısını onayladı. Muhalefet yeni yasanın açık olmadığını ve kişisel özgürlüklere müdahale olduğunu eleştirdi.