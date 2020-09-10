Korona isyanında çadırlar yandı, 13 bin kişi sokakta kaldı... Midilli’de can pazarı

Salgın kâbusu, zaten zor olan mültecilerin hayatını daha da zorlaştırdı. Son olarak, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria Kampı’nda yaşayan yaklaşık 13 bin sığınmacı (mülteci ve göçmenler), dün sabaha karşı isyan etti. Kamptaki isyan, 35 koronavirüslü hasta ve temaslı kişilerin izolasyon için başka bir bölüme aktarılması çalışmaları sırasında patlak verdi. Yunan sağlık ve güvenlik görevlileri, salı gecesi COVID-19 testi pozitif çıkan 35 sığınmacıyı, aileleri ve temasa geçtikleri kişilerle birlikte kamp dışındaki bir depoda karantinaya alacağını duyurdu.

Moria’yı terk etmeyi reddedenler ile diğerleri arasında kavga çıktı. Bazı gruplar, kamptaki çadır ve konteynırları ateşe verdi. Rüzgârın da etkisiyle, yangın bütün kampa hızla yayıldı. Çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Moria’nın yüzde 90’ı kullanılmaz hale geldi. Dün akşam saatlerinde ikinci bir yangının daha yaşandığı kampta, sığınmacıların çok büyük bir bölümü barınaksız kaldı.

COVID-19 HASTALARI DA KAÇTI

Sığınmacılar, taş fırlatarak Moria’ya geç ulaşan itfaiye araçlarının kampa girmesini engelledi. Yunan polisi, olayları yatıştırmak için gaz bombası kullandı. Binlerce sığınmacı korku içinde kampı terk etti. Kaosun hakim olduğu adada, bazı gruplar salgın korkusuyla kamp çevresindeki dağlık alanlara ve köylere kaçtı. Polis, sığınmacıları Midilli Adası’nın merkezine yaklaştırmamak için barikatlar kurdu. Evsiz kalan binlerce sığınmacı, önceki gece yollarda sabahladı.

ADADA OHAL İLAN EDİLDİ

Bölge Valisi Kosta Mucuri, Midilli’de OHAL ilan edildiğini duyurdu. Atina’dan askeri uçaklarla Midilli’ye polis takviyesi yapıldı. Başbakan Kiriakos Miçotakis acil kabine toplantısı düzenledi. Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panayotis Kontoleontas’ın da toplantıya katılması nedeniyle, Yunan medyasında, ‘sabotaj’ ve ‘provokasyon’ iddiaları gündeme geldi.

BİLGİ NOTU

Avrupa'nın en büyük mülteci kampı olarak bilinen Moria, yaklaşık 13 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, kampın 2.200 kişilik kapasitesinin tam 6 kat üzerinde. Aşırı kalabalık kamp, sık sık insanlık dramlarına sahne oluyor. Hatta Moria ‘Avrupa’nın en kötü mülteci kampı’ olarak anılıyor.

HADSİZ TÜRKİYE SORUSU YUNAN SÖZCÜYÜ KIZDIRDI

“Çadırlar tesadüfen yanmadı” savını öne süren Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Yunan Mega televizyonuna demeç verdi. Sözcü Peças önce, “Acele etmeyelim. Her olasılığı inceliyoruz. Değerlendirmelerimizi daha sonra yapacağız” diye konuştu. Moderatör, “Yani Türkiye’nin müdahalesi olasılığını da inceliyorsunuz” diye sorunca Peças, “Ben böyle bir şey söylemedim. Söylemediğim lafları söylemişim gibi göstermeye çalışmayın” diyerek tepki gösterdi.