Korona IQ’yu da düşürüyor

İngiltere’den Imperial College London, Cambridge Üniversitesi ve King’s College London ile ABD’nin Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları, koronanın beyinde oluşturduğu hasarları inceledi. Uzmanlar, bu hastalığı geçiren kişilerin beyinlerinin 10 yıla kadar yaşlandığını belirtti.

IQ’DA 8.5 PUANLIK DÜŞÜŞ

‘Büyük Britanya Zekâ Testi’ olarak adlandırılan ve 84 bin 285 kişinin katıldığı araştırmada, özellikle koronavirüsten kötü etkilenen hastaların zekalarında 8.5 puanlık bir düşüş olduğu tespit edildi. Koronayı yenenlerin, mantık ve kelimelerin anlamı ile ilgili testlerde başarısız olduğu kaydedildi. Araştırma ekibi, özellikle yoğun bakımdaki korona hastalarının bu alanlarda daha fazla zorlandığını söyledi.

Tamamen iyileşen ve hiçbir şekilde semptom göstermeyen kişilerde bile ‘kaydedeğer bilişsel eksiklikler’ olduğu öne sürüldü. Bilişsel bozulmaların, “Long Covid” olarak adlandırılan ve uzun süreli tedavi gören korona hastalarının ‘semptomu’ olabileceği de belirtildi.

AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE

Dün 26 bin 771 vaka ve 257 ölüm kaydedilen Fransa’da Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, ülkenin günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi. Yoğun bakımdaki hasta sayısında ciddi artış olduğunu belirten Delfraissy, “durumun kritik olduğunu” açıkladı.

ÇEKYA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Çekya Sağlık Bakanı, koronavirüs önlemleri kapsamında akşam 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dün Çekya’da 5 bin 475 vaka ,136 koronavirüs nedenli ölüm bildirildi. Vaka sayıları 1 milyonu geçen ilk Avrupa ülkesi olan İspanya’da, 23.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. İspanya’da dün 17 bin 396 vaka ve 93 ölüm kaydedildi.

ABD’DE MASKE ZORUNLU olacak

Bir haftalık vaka ortalaması 68 bin 767 olarak gerçekleşen ABD’de pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek haftalık vaka ortalamasına ulaşıldı. Koronavirüsle mücadele ekibinden Dr. Anthony Fauci, maske takma zorunluluğunun gündemlerinde olduğunu söyledi.