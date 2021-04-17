Korona ile mücadelede iki zıt tablo

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yaptığı yazılı açıklamada, açık havada maske zorunluluğu kalkarken, kapalı alanlarda maskenin zorunlu olmaya devam edeceğini bildirdi. İsrail’deki aşılama kampanyasının ardından vakalarda kayda değer bir düşüş kaydedilirken, 21 Şubat’tan itibaren kısıtlama tedbirleri kademeli olarak gevşetiliyor. Açık havada maske takma zorunluluğunun da kaldırılacak olması, normalleşme bağlamında sembol bir karar.

NÜFUSUN YÜZDE 61’İ AŞILANDI

Başbakan Binyamin Netanyahu, aşı verilerinin Pfizer ile paylaşılması karşılığında, mRNA teknolojisine sahip milyonlarca Pfizer&BioNTech aşısının ülkeye tedarik edilmesini sağlamıştı. Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 338 bin 273 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 960 bin 281 kişiye de ikinci dozu uygulandı. Bu da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 61’ine denk geliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük COVID-19 vaka sayısı 200’ün altına düşmüş durumda. Ocak ayının ortalarında ise günlük yeni vaka sayısı 10 bin dolaylarındaydı. Dolayısıyla aşının İsrail’de normalleşmeyi sağladığı düşünülüyor. Ülkede bugüne kadar 6 bin 312 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 836 bini geçti.

FİLİSTİN’DE VAKALAR YÜKSEK

İsrail, aşılamayla nispeten rahat nefes alırken işgali altında tuttuğu Filistin toprakları Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde ise aşılama oldukça düşük. Bölgede faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, İsrail’e, 4.8 milyon Filistinli’ye aşı tedarik etme çağrısında bulundu. Ancak İsrail, Filistin’in bu aşıları kendisinin tedarik etmesi gerektiğini söylüyor.

HİNDİSTAN’DA 1 YATAKTA 2 HASTA

İsrail’de normalleşme yönünde adımlar atılırken, dünyanın büyük bir bölümü hâlâ korona kâbusuyla savaşıyor. Bu ülkelerin başında da, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan geliyor. Yaklaşık 1.3 milyar nüfuslu ülkede, 1185 kişi ile cuma günü COVID-19’a bağlı son 7 aydaki en yüksek günlük ölüm kaydedildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, bir günde 217 bin 353 yeni vaka kaydedildiğini bildirdi. Hindistan, ABD’nin ardından dünyada koronavirüsün en kötü etkilediği ikinci ülke konumunda. Ülkedeki toplam vakalar 14.3 milyonu aşarken, ölümler de 175 bine dayandı. Hastanelerde yatak ve oksijen kıtlığı baş gösterdi. Başkent Yeni Delhi’de bazı hastanelerde aynı yatakta iki hasta birden yatıyor.

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