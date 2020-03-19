Korona ile mücadele modelleri Çin nasıl başardı

Covid-19 salgını Avrupa ve ABD’de yayılırken, hastalığın ilk çıktığı yer olan Çin’de büyük ölçüde kontrol altına alınmışa benziyor. Çin dün bir yeni yerli vaka olduğu, 13 yeni vakanın ise yurtdışından geldiğini bildirdi. Ayrıca Çin’de hastalık nedeniyle tatil edilen birçok işletmede işbaşı yapıldığı da bildiriliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Salgın dünyada panik ve korku havası yaratırken Çin’in hastalığı nasıl kontrol ettiği daha fazla ilgi çekiyor. Vuhan’da aralık ayı sonu itibariyle ilk vakalar görülmeye başladığında yeterli önlem almamakla eleştirilen Çin, sonrasında emsali görülmemiş katılıkta izolasyon ve sosyal uzaklaştırma tebdirlerini devreye soktu. Başta Vuhan olmak üzere büyük kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, ülke çapında da seyahat kısıtlamaları devreye sokuldu.

KATI İZOLASYON

Bir yandan COVID-19 testi yapacak laboratuvarların sayısı artırıldı, diğer yandan Vuhan’da apar topar sahra hastaneleri inşa edildi. Tüm dünya bu gelişmeleri şaşkınlıkla izliyordu. Hastanelerin yükünü azaltmak için hastalığı daha hafif semptonlarla geçiren kişiler okul ya da etkinlik salonlarında geçici izolasyona alındı. Enfekte olmuş kişilerle teması bulunan herkes, karantina bölgelerine çevrilen otel ya da motellere gönderildi. Evde karantina uygulamasına ise sadece riski çok az insanlar için izin verildi. Okullar ve işyerleri kapatılırken insanlardan tek bir şey yapmaları istendi. ‘Evde oturun.’

HAFTALARDIR SÜRÜYOR

Sadece Hubey eyaletinde 60 milyon kişi zorunlu olarak evlerine kapandı. İnsanların telefon ve yüz tanıma teknolojileriyle takibe alınması gibi anti-demokratik yöntemlerin gündeme gelmesi de eleştiri konusu oldu. Ancak birkaç hafta içinde yeni vaka sayıları ve can kaybının azalmaya başladığı görüldü.

İŞBAŞI BAŞLIYOR

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei ülke genelinde büyük ölçekli işletmelerin üretimlerine yeniden başlama oranında hızlı bir artış kaydedildiğini ve Hubey dışında diğer bölgelerde işletmelerin yüzde 90’dan fazlasının iş başı yaptığını açıkladı. Sözcü, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Guangxi eyaletleri ve Şanghay kentlerindeki işletmelerin neredeyse tamamının üretime yeniden başladığına vurgu yaptı.

GÖREV TAMAM!

Çin’de hastalığın ilk çıkış yeri olan Vuhan’da yeni vaka oranının iyice düşmesi üzerine başka eyaletlerden bölgeye destek için gelen sağlık görevlileri yavaş yavaş evlerine geri dönmeye başladı. Önceki gün ilk grup alkışlarla Vuhan’dan ayrıldı.

TAKİP, İZOLASYON VE İLETİŞİM ÖNEMLİ

Amerikan AP Ajansı, korona ile mücadelede başarılı modellerden yola çıkarak ‘takip, izolasyon ve iletişim’in önemli olduğunu belirtti. Liderlerin de güven artırıcı mesajlar vermesinin önemine işaret eden AP’nin dikkat çektiği bazı olumlu örnekler şöyle:



* 6 milyon nüfuslu Singapur’da ilk vaka 23 Ocak’ta görüldü. Şimdiye kadar onaylanmış edilmiş 266 vaka var, can kaybı yok. Sıkı karantina önlemlerinin hastalığın kontrolünde etkili olduğu belirtiliyor.



* AP’ye göre, Singapur, Tayvan ve Hong Kong, 2003 yılındaki SARS salgınından ders almışa benziyor. İnsanlar bu nedenle baştan oyunu kurallara göre oynamayı kabul ettiler.



* Güney Kore ise 270 binden fazla kişiyi test ederek hastalığı erken evrede kontrol altına almaya çalıştı, 8500 vakaya karşılık ölüm oranının az olması umut verdi. Ancak salgın en ufak açığı fırsat biliyor. Bir kilisede bir görevlinin ‘virüsü öldürür’ diye ağızlarına tuzlu su sıkmasının ardından, yaklaşık 50 kişi COVID-19’a yakalandı.