Korona günlüğü

Pence’in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence’in ofisindeki bir kişide COVID-19 tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, “Başkan Donald Trump’ın ya da Pence’in, virüs tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır” ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.

İSPANYA ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

İSPANYA bir günde 5 bin yeni vaka tespit ederek dünya genelinde vaka sayısı olarak Çin ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yükseldi. Sağlık yetkilileri vaka sayısının 24 bin 926’ya yükseldiğini açıkladı. Can kaybı 1.326’ya çıktı. 1600 kadar kişi yoğun bakımda. Yetkililer, yoğun bakım anlamında limitlerin sonuna yaklaştıklarını söylüyor.

RUHANİ: 2-3 HAFTA DAHA KISITLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sosyal mesafe tedbirleri ve seyahat kısıtlamalarının iki-üç hafta daha sürmesi sonrasında krizin hafiflemesini beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’ın ekonomik üretimi normale döndürmek için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. İran’da dün itibariyle can kaybı 1.556. Vaka sayısı ise 20 binin üzerinde.

ÇİN’DEN ATİNA’YA TIBBİ YARDIM

Çin’in Avrupa ülkelerine tıbbi yardım seferleri sürüyor. Çekya ve Belçika’dan sonra dün 18 ton tıbbi malzeme taşıyan uçak Yunanistan’ın başkenti Atina’ya indi. Çin devletinin 8 ton, Çinli işadamlarının ise 10 ton tıbbi malzeme hibe ettiği belirtildi. Sevkıyatta 550 bin maske de bulunduğu kaydedildi. Yunanistan’da vaka sayısı 495, can kaybı ise 10.

KORONA KALICI HASAR MI BIRAKIYOR

Çin’de 44 bin 672 hasta üzerinde yapılan araştırmaya göre her 106 erkeğe karşılık 100 kadına COVID-19 teşhisi kondu. Teşhis edilen erkeklerde ölüm oranı yüzde 2.8, kadınlarda ise yüzde 1.7. Yüzde 80’i hastalığı hafif geçirdi. Yüzde 15’inin durumu ağırdı, yüzde 5’inin durumu ise kritikti. Çocuk hastaların yüzde 90 hafif sendrom gösteren asemptomatik hastalardı. Başka bir araştırmaya göre iyileşen hastaların bazılarının akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar görülüyor, bu da organda kalıcı hasar oluşmuş olabileceği işaret ediyor.