Korona günlüğü

Koronavirüs krizi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayı için Camp David’de planlanan G-7 zirvesini iptal etti, bunun yerine liderlerle video konferansı yapılacağı belirtildi. Almanya, ABD’nin G-7 ile nisan ve mayıs ayları için de telekonferans planladığını belirtti.

ABD VİZELERİ DURDURDU

ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs krizi nedeniyle tüm konsolosluklardaki rutin vize işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu. Bakanlık, konsolosluk ve büyükelçiliklerin yeterli çalışanlarının bulunması durumunda acil durumlar için vize dağıtmaya devam edeceğini belirtti. Bakanlığın açıklamasında, “COVID-19 pandemisine bağlantılı bir şekilde dünyada genelindeki önemli sorunlara yanıt olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı tüm konsolosluk ve büyükelçiliklerdeki rutin vize işlemlerini askıya almıştır” ifadesi yer aldı.

CALIFORNIA ‘EVDE KALACAK’

ABD genelinde COVID-19 nedeniyle 205 kişi hayatını kaybederken 40 milyon nüfuslu California eyaletinde insanlara ‘evinde kal, zorunlu olmadıkça dışarı çıkma’ çağrısı yapıldı. Bu durumda sadece zaruri işler ve egzersiz yapmak için dışarı çıkılabilecek. California Valisi Gavin Newsom, eyalet nüfusunun yüzde 56’sı ya da 25 milyonuna iki ay içinde korona bulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

İTALYA’DA KRİTİK ARTIŞ

Salgının yeni merkezi olarak kabul edilen İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı dün bir rekor daha kırarak 627 kişi arttı. Ülkedeki toplam ölü sayısı 4032’ye yükseldi. Bu arada, halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere İtalyan askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor. Virüsün en çok yayıldığı ve en çok can aldığı kuzeydeki Lombardiya’nın merkezi Milano kentinde, bölge yönetiminin isteği, valiliğin onayıyla Milano caddelerinde daha önce terörle mücadele kapsamında görevlendirilen 114 askerin, karantina tedbirlerinin uygulanmasını da denetlemeye başladığı belirtildi.

İRAN’DA TEHLİKE SÜRÜYOR

İran’da dün itibariyle 24 saatte 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1.433’e çıktı. Koronalı vaka sayısı ise 19 bin 644. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi virüs nedeniyle tedavi gören 6.745 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

YUNANLAR ADALARA HÜCUM ETTİ

Koronadan düne kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 464 kişiye virüs teşhisi konduğu Yunanistan’da halk adalara hucüm etti. Adalarda, koronavirüs vakalarının çok az (Midilli, Girit ve Zaknithos adalarında 3 virüs teşhisi) az olması nedeniyle, Atina yakınındaki Pire limanı ve Selanik’ten hakeret eden yolcu gemileri, yaz ayları kadar dolu. Bugün itibariyle sadece adalarda yaşayan insanların gitmesine izin verilecek. (Yorgo KIRBAKİ)

ÇİN O DOKTORDAN ÖZÜR DİLEDİ

Çinli yetkililer, COVID-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında ‘söylenti yaymak’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang’ın ailesinden özür diledi. Doktor Li, koronavirüsten ölmüştü.