Korona günlüğü

10 SAYFA ÖLÜM İLANI

* İtalya’nın kuzeyinde krematoryumlar günde 24 saat çalışıyor. Gazetelerdeki ölüm ilanları iki-üç sayfadan 10 sayfaya kadar çoğaldı. Geleneksel cenaze töreni yasak. İnsanlar yalnız ölüyor, yalnız son yolculuğuna uğurlanıyor. 43 yaşındaki Marta Testa, 85 yaşındaki babasının virüsten öldüğünü, kendisinin karantinada olduğunu belirterek “Babam defni bekliyor. Biz de ona vedayı” diyor. İtalya’da can kaybı 2158’e çıktı.

* Polonya’da bir bakana Covid-19 teşhisi konulmasının ardından tüm kabine karantinaya alındı. 10 Mart’taki kabine toplantısına katılan herkese test yapıldığı, sonucun beklendiği açıklandı.

‘ÇİN VİRÜSÜ’ ATIŞMASI

* İran’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988’e yükseldi. Ülkede salgın tedbirleri kapsamında cezaevlerindeki 85 bin kişi ev iznine çıkarıldı. İran devlet televizyonu, halkın önlemlere uymaması durumunda milyonlarca kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

* Çin, ABD Başkanı Trump’ın korona salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında “Çin Virüsü” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Dışişleri Sözcüsü Gıng Şuang, “ABD’de bazı politikacılar koronavirüsü Çin’le ilişkilendirerek Çin’i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için iş birliğidir” dedi.

* ABD’de Trump yönetimi, halka acil olmadıkça hastaneye gitmemeleri, randevularını iptal etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca inşaat şirketlerinden stoklarındaki maskeleri hastanelere bağışlamaları istendi.

* Çin, dün, yerli vaka sayısının bire indiğini, ancak yurtdışı kaynaklı 20’den fazla vakanın tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs krizini aylar sonra atlatan Çin şimdi imaj çalışmalarını artırdı. Çinli milyarder Jack Ma, Afrika ülkelerine 1.1 milyon koronavirüs test kiti, 6 milyon maske ve 60 bin koruyucu giysi bağışlıyor.

GİZLİ SERVİS DEVREDE

* İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının 298’e yükseldiğini duyurdu. İsrail iç güvenlik kurumu Şin Bet’e koronavirüs hastalarının telefon kayıtlarını takip etme ve muhtemel hastalıkları önleme konusunda yetki verildi.

* Brezilya’nın meşhur Rio de Janeiro plajlarında anons yapılarak sahile inen kalabalıklardan koronavirüs nedeniyle evlerine dönmeleri istendi.