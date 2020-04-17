Korona günlerinde Ramazan yasakları.. Camiler kapalı teravih evlerde

Salgın nedeniyle bu yıl ramazan ayı buruk geçeceğe benziyor. Birçok ülkede camiler kapalı kalmaya devam edecek. İftar çadırları, toplu iftarlar olmayacak, teravih namazları da evlerde kılınacak. İşte bazı Müslüman ülkelerindeki ramazan önlemleri:

SUUDİ ARABİSTAN: Ülkede ramazan ayı boyunca camiler kapalı kalacak, toplu teravih namazlarının kılınmasına izin verilmeyecek. İslami İşler Davet ve İrşat Bakanı Abdüllatif el Şeikh, “Camilerde 5 vakit namazın askıya alınması teravih namazının askıya alınmasından daha önemli bir durum. Evde ya da camide kılalım Allah’a teravih namazımızı kabul etmesini istiyoruz. Allah’tan evdeki namazlarımızı kabul etmesini ve dünya genelindeki bu salgın karşısında insanlığı koruması için dua ediyoruz” dedi. Suudi Arabistan genelinde ‘belirsiz bir süre için’ sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediliyor. Umre ve hac ziyaretlerini durduran ülkede Kabe’de de ibadetler askıya alınmış durumda. Ülkede 5.862 vaka bulunurken, 79 kişi hayatını kaybetti.

RAMAZAN İÇİN FETVA

MISIR: Ülkede camiler ramazan boyunca kapalı kalacak. Fakirlere yemek verilen toplu iftarlar da yasak kapsamında olacak. Sağlık çalışanlarının eğer kendilerine zarar verdiğini düşünüyorlarsa oruç tutmak zorunda olmadığını söyleyen Mısır Müftüsü Şevki Allam, söz konusu önlemlerin aile ilişkilerinin iyileştirilmesi ve işbirliği ruhunun geliştirilmesi için bir fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. 7 Nisan’daki El Ezher Üniversitesi fetvasında “Müslümanların ramazanda oruç tutmaması, eğer su içmemenin sağlığa zarar verdiğine yönelik bilimsel bir bulgu yoksa caiz değildir” ifadesi yer almıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nden temsilcilerin ve Mısırlı doktorların yer aldığı bir toplantı sonrasında açıklama yapan El Ezher Üniversitesi, şu ana kadar oruç tutmanın sağlık tehlikesi yarattığını gösteren bir bilimsel çalışmanın bulunmadığına dikkat çekti. Mısır’da hâlihazırda akşam 19.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan’a kadar uzatılmıştı.

ENDONEZYA: Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da Ulema Konseyi insanlardan dini vecibelerini evlerinde yerine getirmelerini talep etti. Konsey tarafından yapılan açıklamada “Kalabalıkları önlemek ibadetin sınırlandırılması demek değildir. Bugünün bağlamında büyük kalabalıklardan kaçınmak ve evde kalmak bir ibadet şeklidir” ifadesi kullanıldı. İnsanlardan yakınlarını görmek için başka kentlere seyahat etmekten kaçınmaları istendi. Endonezya’da vaka sayısı 5.516’yı bulurken, 496 kişi de hayatını kaybetti.

ÜRDÜN: Din İşleri Bakanlığı, ülkede ramazan ayı boyunca camilerde ibadet yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ülkede sıkı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise kısa süre içinde esnetilmesi bekleniyor. Ürdün makamlarına göre, ilk adım küçük işletmelerin açılmaya başlaması olacak. Ürdün’de 401 vaka ve 7 can kaybı ilan edildi.

TOPLU İFTARA YASAK

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Ramazanda gıda alışverişlerinin önem kazanması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Dubai emirliğinde bazı saatlerde gıda dükkanlarının açılmasına izin verileceği açıklandı. Buna göre dükkânlar saat 08.00 ile 20.00 aralığında açık kalacak. ramazanda camiler kapalı olacak, iftar çadırlarının kurulmasına izin verilmeyecek, evde de iftara misafir alınamayacak. BAE’de şu ana kadar 5.365 vaka görüldü, 33 kişi hayatını kaybetti.

HAMANEY: EVLERDE İBADET EDİN

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran’da geçen hafta sonu itibariyle ekonomik faaliyetlere kısmen geri dönülürken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen hafta halktan evlerinde ibadet etmelerini istemişti. İran’da dün itibariyle 92 artışla can kaybı 4.869’a çıktı. Toplam vaka sayısı da 78 bine yaklaştı. İran’ın Kum kentinden başlayan salgın hızla tüm ülkeye yayılmıştı.