Korona günlerinde astrologlara rağbet arttı

“Aşı ne zaman bulunacak, aşı yaptırayım mı, ne zaman iş bulacağım” gibi sorulara yanıt arayan koronavirüs mağdurlarının, gelecekle ilgili haber verdiği iddia edilen kişilere giderek daha fazla başvurduğu ortaya çıktı. 2 milyonu aşan vaka sayısı ve 115 bini geçen ölü sayısıyla salgının merkezi konumundaki ABD, artan işsizlik ve gerileyen ekonomiyle de karşı karşıya. George Floyd adlı siyahinin polis şiddeti sonucu ölümü ise ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

‘İNSANLAR ENDİŞELİ’

AFP ajansının haberine göre, bu nedenle astrolog ve falcıların kapısını çalanların arttığı belirtiliyor. Amerikan Pew adlı araştırma kuruluşunun 2017 yılı verilerine göre, Amerikalıların yüzde 30’u yıldızların ve gezegenlerin hareketinin insan hayatını etkilediğine inanıyor. Medya analiz kuruluşu Comscore, astroloji hizmeti veren Astro.com, Cafe Astrology ve Astrology Zone gibi internet sitelerindeki trafiğin, salgının ABD’de pik yaptığı mart ayında, şubat ayına kıyasla arttığını ortaya koydu.

AFP’ye konuşan Amerikalı astrolog Jenny Lynch (70), New York’ta karantina uygulamasının başladığı 22 Mart tarihinden hemen sonra 10 yeni danışanı olduğunu kaydetti. Lynch, herkesin bir ‘geçiş döneminde’ olduğunu belirterek, “Bazıları işsiz ve kendilerini neyin beklediğini bilmek istiyor. Bazıları yeni bir iş kurmak istiyor. Birçok kişi de bu şehirden taşınmak istiyor” diye konuştu. Jenny Lynch, internetten 150 dolara astrolojik haritaya baktığını söylüyor.

MİAMİ PLAJLARI AÇILDI

Dünyaca ünlü Miami plajları üç ay aradan sonra ilk kez açıldı. Plaja girişlerde pembe tişörtlü ‘sosyal mesafe elçileri’ görev yapıyor ve maskeleri kontrol ederek kurallar konusunda sahildekileri bilgilendiriyor.

ÇİN AŞISINDA UMUT

İNGİLİZ haber ajansı Reuters, Çin’de geliştirilen bir aşının hayvanlar üzerinde denendiğini ve ilk sonuçların umut verici olduğunu aktardı. Aşının insanlı denemesinde bin katılımcının yer alacağı belirtildi. ‘BBIBP-CorV’ adlı aşı adayının, vücutta virüsü nötralize eden yüksek oranda antikor ürettiği bildirildi. Araştırmanın sonuçları, Cell adlı tıp dergisinde yayınlandı.