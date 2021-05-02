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Dünya
Haber Giriş: 02.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Korona geçirenlere tek doz yeterli’

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‘Korona geçirenlere tek doz yeterli’

İngiltere’de aşılanan kişiler üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüs geçirdikten sonra bağışıklık kazanan kişilere tek doz aşının yeterli olabileceği iddia edildi.

Sonuçları ‘Science’ adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre, daha önce koronavirüsü atlatmış olan kişiler, atlatmamış kişilere göre tek doz aşıyla ekstra bağışıklık geliştiriyor.

Araştırmanın başındaki Imperial College London’dan Dr. Rosemary Boyton, araştırmada daha önce antikor üreten kişilerin, virüsle mücadele eden T hücrelerinin ve yeni antikor üretilmesine yardımcı olan B hücrelerinin incelendiğini belirtiyor. Bu kişilerden alınan kan örneklerinin, İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkinliklerinin incelendiği çalışmada, daha önce koronavirüse yakalanmış kişilerde tek doz aşının yüzde 96 oranında koruma sağladığı, bu oranın daha önce virüse yakalanmamış kişilerde yüzde 70 olduğu belirtildi.

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